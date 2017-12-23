BAŞINIZA NELER GELECEK?
BUGÜN, 3 haftadan sonra Merkür düzeliyor. İletişim sıkıntıları yaşadığımız alanlarda önemli rahatlamalar görülebilir. Kendimizi daha etkin bir şekilde ifade edebiliriz. Yeniaydan aldığımız etkileri uygulamaya geçirmenin zamanı gelmiş bulunuyor. Bugün akşam saatlerine kadar canımız önemli işlerle uğraşmak istemeyebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür’ün düzelmesiyle beraber yaşadığınız iletişim sıkıntıları geride kalmaya başlayacak. Etrafınızdaki herkese şefkatle yaklaşacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal işlerinizde yaşadığınız sıkıntılar geride kalacak. Yenilikler için harekete geçebilirsiniz. Sosyal çevrenizle bağlantılarınız artabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda yaşadığınız iletişim sıkıntılarını geride bırakacaksınız. İlişkilerinize dair almak istediğiniz kararları uygulamaya koyabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızda yaşadığınız iletişim aksaklıkları geride kalmaya başlayacak. Yeniayın karar ve başlangıçlarını rahat uygulayabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniayda almanız gereken önemli kararları, bugünden itibaren rahatlıkla uygulamaya koyabilirsiniz. Özel hayatınız için de harekete geçeceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ve ev alanlarınızda yaşadığınız iletişim sıkıntıları bitecek. Yeniliklere yelken açabilirsiniz. Özel hayatınızda bugün oldukça keyifli etkileriniz var.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim sorunlarınızı aşacaksınız. Bu tarihten sonra yeni oluşturduğunuz kararlarınızı rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İşlerinizde yaratıcılığınız öne çıkabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularla ilgili önemli adımlarınızı rahat bir şekilde atabilirsiniz. Sıkıntı ve sorunlar geride kalıyor. Eğlenceli olaylara odaklanacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel hayatınız için yeniaydan aldığınız etkilerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Bugün, ailenizle beraber yapılacak planlarda kararsız olabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek planlarınızda rahatlamalar yaşayabilirsiniz. Ancak önemli planlarınız için harekete geçmemeye özen gösterin. İletişiminizi sıkı tutun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki bazı sıkıntıları aşacaksınız. Önemli adımlarınızı artık atabilirsiniz. Maddi konularda rahat ve kafanıza göre harcamalarınız olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olduğunuz ortamlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarını geride bırakıyorsunuz. Kariyerinizde almak istediğiniz kararları uygulayabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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