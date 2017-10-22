AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BU hafta başı Güneş, Akrep burcuna geçiyor. Önümüzdeki 1 ay boyunca kimliğimizde duygusal, yönlendirici ve sahiplenici yönler ortaya çıkabilir. Gizemli insanlar ve konular her zamankinden daha fazla ilgimizi çekebilir. Bu süreçte olayların derinine inmekten, detayları ve ayrıntıları araştırmaktan keyif alabiliriz. Ayrıca bu hafta girişimlerimiz ve adımlarımız konusunda güzel fırsatlar karşımıza gelebilir. Bu fırsatları değerlendirelim. Hafta sonu ilişkilerimize dikkat etmeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konuları, banka işlemleri ve miras alanlarınızda kendinizi göstermeye başlıyorsunuz. Eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla ilgili konular ön plana çıkabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizi özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde göstereceksiniz. Önümüzdeki 1 ay boyunca daha çok sevdiğiniz insanın şartlarına göre hareket edebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızla ve işinizle ilgili konular 1 ay boyunca gündeminizde olacak. Sorumluluklarınız artıyor. Her zamankinden daha fazla çalışacak ve başkaları için de uğraşacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi, aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili oluşumlarda göstereceksiniz. Hayatı keyifli yönleriyle algılayabilir, sportif faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dönem eviniz ve aileniz sizin için her şeyden daha önemli olabilir. Evinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Ev alım, satım veya kiralama gibi işleriniz ön planda olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz ön plana çıkmaya başlıyor. Satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ticaret, öğrenim, bilgisayar alanlarında çalışıyorsanız, bu dönemde kendinizi göstereceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda ve sahip olduğunuz değerler alanında kimliğinizi ortaya koymaya başlayacaksınız. Para konuları önemli olacak. Bu ay içinde kazancınızı yükselteceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünden sonra enerjinizde yükselme olacak. Fiziksel olarak kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Kişisel girişimleriniz adına olumlu bir döneme giriş yapıyorsunuz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına hareket etmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi geri plana çekip olayları gözlemlemeniz işinize yarayacak. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde, organizasyonlarda, arkadaşlıklarınızda son derece aktif olacaksınız. Bu alanlarda, bu ay içerisinde geleceğinize yönelik önemli planlar devreye girebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve iş alanlarınızda kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Önümüzdeki 1 aylık süreçte üzerinize gerekenden daha fazla sorumluluk alarak hareket edebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim, hukuk alanlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Bu işlerden herhangi biriyle uğraşıyorsanız, şartlar sizin lehinize olacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN