KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularında ciddi ve hesaplı hareket edebilirsiniz. Yapmak istediğiniz ama ertelediğiniz birçok işinizi halledebileceksiniz. Sadece hareketlilikle değil, sezgilerinizle yol alın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Üzerinizde hissettiğiniz değişimler stres yaşamanıza neden olabilir. İşinize gereken özeni gösteriyorsunuz aynı ilgiyi sağlığınıza da gösterin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda kendinizi mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. İş ve hizmet alanlarınızda yapmanız gerekenler ön plana çıkabilir ve siz hızlı ve organize olarak hareket edebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgili konulara kafa patlatmak ve denge sağlamak önemli. Yine de hem mantığınız, hem duygularınız bugün doğru çalışacak. Özel hayatınızda iletişiminiz sizi canlı tutabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınız ön planda. Yorucu birkaç günün ardından tamamen ailenize odaklanmak isteyebilirsiniz. Kafanızdaki planlar doğrultusunda harcamalarınızı bugün yönlendirebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi derin konulara harcayabilirsiniz. Yakın çevreniz veya akrabalarınızın hayatıyla ilgili konular gündeminizi meşgul ederken her şeyi sorgulamanız sizi farklı bir ruh haline sokabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim halinde olmak, keyif yapmak, gezmek ve eğlenmek isteyeceksiniz. Parasal konularda halletmeniz gerekenlerin üzerine yoğunlaşın, zira bu işlere kolay kanalize olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, arkadaş ortamlarınızda sizin istedikleriniz devrede olacak. Kafanıza iş konularını takmayın ve bugün vaktinizi kendinize ayırın. Kafanızda yarattığınız takıntılarınız size zarar vermesin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gündür yaşadıklarınızı gözden geçireceğiniz bir gün. Organize olduğunuz zaman aranılan insan oluyorsunuz. Geçmişi bir kenara bırakarak kararlarınızı yönlendirin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve iş alanlarınızın aktif olduğu bu dönemde arkadaşlarınıza ve özel hayatınıza özen gösterin. Arkadaşları- nızla planlar yapabilir, gelecek ilgilendirecek işlerinizi konuşabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak çevrelerde olma isteğiniz önünüzdeki günler için size yol planları yaptırabilir. İş ve kariyer alanlarınızda iletişiminizi sağlam tutmaya çalışın. Kafanızı rahatlatmaya ihtiyacınız var.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış dünyaya ve gelecek planlarınıza yönelik hareket ve girişimleriniz bugün ön planda olacak. Gerek sevdiğinizden, gerekse ortaklarınızdan istediğiniz desteği alarak mutlu olacaksınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

Hande Kazanova

Burç Yorumları