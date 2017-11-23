Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (23 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN akşam saatlerine kadar Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Cildimiz ve kemiklerimiz uyarılıyor. Kemiklerimiz, eklem yerlerimiz, dizlerimiz ve dişlerimiz hassas olabilir. Manikür, pedikür ve epilasyon gibi işlere girişebiliriz. Toplantılar yapmak, işlerimizi planlamak ve organize etmek, yarım kalan işleri tamamlamak için bugünün enerjisinden faydalanalım.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beraber iş yaptığınız insanlar bugün size yetişemeyebilir. İş alanlarınızda ve özel hayatınızda bazı sorunlar ortaya çıkarsa çok takılmayın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şüphelerinizin ve güvensizliğinizin iş ortamlarınızda sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Ortak parasal işlerinizde iyimserliğinizi korumalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para alanları gündeminizde olacak. Ailenizle ilgili konularda harekete geçmek size zor gelebilir. Tahammülsüz tavırlar sergileyebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insana güvenmek pek de kolay olmayabilir. Kıskançlığınız zaman zaman sizi zorluyor. Kendinizi daha çok işinize vereceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş, hizmet ve sağlık alanlarınız yoğun olacak. Parasal konularda çabuk tepki verebilirsiniz. Aile hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda güvensizlikleriniz yüksek olabilir. Yakın çevrenizle olan konuşmalarınızda bazı konulara takılı kalmamaya özen gösterin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Vaktinizin çoğunu evinize harcamak istiyorsunuz ama akşam saatlerinden sonra hareket halinde olacaksınız. Bir konuşma sizi kızdırabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özellikle yakın çevrenizdeki insanlarla olan diyaloglarınızda güvensizlikler görülebilir. Sosyal çevrenizin sorumlulukları artıyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bütçe ayarlamalarında bulunmak isteyebilirsiniz. Bu alandaki güvensizlikleriniz, sosyal çevrenizde kolay tepki vermenize yol açabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
En ufak bir olumsuzluk karşısında kendinizi moralsiz hissedebilirsiniz. Enerjinizi yükseltin. Bir yurtdışı işinizin görüşmeleri yapılabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bulunacağınız ortamlarda karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Kararlarınızı geçmişe göre vermeyin. Gece saatlerinde rahatlayacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi arkadaş ilişkilerinize harcayacaksınız. Gece saatlerinde kendi içinize çekileceksiniz. Takıntılarınızdan kurtulmaya çalışın.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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