BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün oluşan Merkür-Neptün olumlu açısıyla, sanatsal işlerimizde ve başkalarına yardım edeceğimiz konularda şanslı etkiler altında olacağız. Merkür’ün Jüpiter’le olumlu açısı karşımıza değişik fırsatlar getirebilir. Aşırı iyimserlikten uzak durmalı ve tutamayacağımız sözler altına girmekten kaçınmalıyız.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; kurnaz, zeki, sempatik, sosyal, girişken, yetenekli ve başarılı birisiniz. Her şeyi bilmek istiyorsunuz. Bu durum da karışmamanız gereken olayların içinde yer almanıza neden oluyor. Oldukça yeteneklisiniz. Bu sene hayatınızda çok önemli şanslar yakalayacaksınız. Fırsatların ve şansların tadını çıkarın.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığınız yüksek olacağından parasal konularda önemli açılımlarda bulunabilirsiniz. Tutamayacağınız sözlerden kaçının. Riskli işlerdense yapabileceklerinizin peşinden gidin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz. Fikirlerinizde gerçekçililikten çok uzaklaşmayın. Kendinizi şanslı göreceksiniz ama tutamayacağınız sözler vermekten kaçının.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Söz vermiş olduğunuz bir davet veya organizasyon devreye girebilir. İş alanlarınızda karşınıza güzel teklifler gelirse yerine getiremeyeceğiniz vaatler vermekten kaçının.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalarda objektif olmaya çalışın. Hem sosyal yaşamınızda hem de özel hayatınızda sözlerinize ve verilen vaatlere çok dikkat etmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi birçok açıdan şanslı hissedeceksiniz. Yardımseverliğiniz yüksek olabilir. İş hayatınızda karşınıza gelecek değişik fırsatlara daha gerçekçi yaklaşmayı denemelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz. Yabancılarla yapılacak işlerde her konuya mantıkla yaklaşabilirsiniz Farklı seçeneklerde netlikten çok uzaklaşmamaya gayret edin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para ödemelerinde mantığınız hep devrede olmalı. Karşınıza gelecek fırsatları değerlendirirken daha kapsamlı ve net bir şekilde analiz yapmaya özen göstermeniz gerekiyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla iletişiminiz yumuşak ve anlayışlı olabilir. Ondan gelecek bir öneri veya teklif sizi çok mutlu edebilir. Fırsatları daha net bir şekilde ele almaya çalışmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Koşturmalarınız artabilir. Günlük işlerinizde daha gerçekçi olmaya gayret etmelisiniz. Ailenizle beraber vereceğiniz kararlar önemli olacak. Adımlarınızı dikkatli atın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Üretkenliğiniz ve yapacaklarınıza olan inancınız yüksek olabilir. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik özel hayatınızı da renklendirebilir. Bugün, ilginizi çeken biriyle tanıştırılabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda yanlı tavırlar içinde olabilirsiniz. Kariyerinizdeki güzel seçenekler, abartılı hareket etmenize neden olacak. Harcamalarınızda aşırıya kaçmamanız gerekiyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde yaratıcı yaklaşımlarınız olabilir. Hayata geniş açıdan bakmanız karşınıza farklı iş seçenekleri getirebilir. Verdiğiniz sözlere çok dikkat etmelisiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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