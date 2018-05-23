BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün oluşan Merkür-Neptün olumlu açısıyla, sanatsal işlerimizde ve başkalarına yardım edeceğimiz konularda şanslı etkiler altında olacağız. Merkür’ün Jüpiter’le olumlu açısı karşımıza değişik fırsatlar getirebilir. Aşırı iyimserlikten uzak durmalı ve tutamayacağımız sözler altına girmekten kaçınmalıyız.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; kurnaz, zeki, sempatik, sosyal, girişken, yetenekli ve başarılı birisiniz. Her şeyi bilmek istiyorsunuz. Bu durum da karışmamanız gereken olayların içinde yer almanıza neden oluyor. Oldukça yeteneklisiniz. Bu sene hayatınızda çok önemli şanslar yakalayacaksınız. Fırsatların ve şansların tadını çıkarın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığınız yüksek olacağından parasal konularda önemli açılımlarda bulunabilirsiniz. Tutamayacağınız sözlerden kaçının. Riskli işlerdense yapabileceklerinizin peşinden gidin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz. Fikirlerinizde gerçekçililikten çok uzaklaşmayın. Kendinizi şanslı göreceksiniz ama tutamayacağınız sözler vermekten kaçının.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Söz vermiş olduğunuz bir davet veya organizasyon devreye girebilir. İş alanlarınızda karşınıza güzel teklifler gelirse yerine getiremeyeceğiniz vaatler vermekten kaçının.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalarda objektif olmaya çalışın. Hem sosyal yaşamınızda hem de özel hayatınızda sözlerinize ve verilen vaatlere çok dikkat etmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi birçok açıdan şanslı hissedeceksiniz. Yardımseverliğiniz yüksek olabilir. İş hayatınızda karşınıza gelecek değişik fırsatlara daha gerçekçi yaklaşmayı denemelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz. Yabancılarla yapılacak işlerde her konuya mantıkla yaklaşabilirsiniz Farklı seçeneklerde netlikten çok uzaklaşmamaya gayret edin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para ödemelerinde mantığınız hep devrede olmalı. Karşınıza gelecek fırsatları değerlendirirken daha kapsamlı ve net bir şekilde analiz yapmaya özen göstermeniz gerekiyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla iletişiminiz yumuşak ve anlayışlı olabilir. Ondan gelecek bir öneri veya teklif sizi çok mutlu edebilir. Fırsatları daha net bir şekilde ele almaya çalışmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Koşturmalarınız artabilir. Günlük işlerinizde daha gerçekçi olmaya gayret etmelisiniz. Ailenizle beraber vereceğiniz kararlar önemli olacak. Adımlarınızı dikkatli atın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üretkenliğiniz ve yapacaklarınıza olan inancınız yüksek olabilir. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik özel hayatınızı da renklendirebilir. Bugün, ilginizi çeken biriyle tanıştırılabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda yanlı tavırlar içinde olabilirsiniz. Kariyerinizdeki güzel seçenekler, abartılı hareket etmenize neden olacak. Harcamalarınızda aşırıya kaçmamanız gerekiyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı işlerinizde yaratıcı yaklaşımlarınız olabilir. Hayata geniş açıdan bakmanız karşınıza farklı iş seçenekleri getirebilir. Verdiğiniz sözlere çok dikkat etmelisiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.