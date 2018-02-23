AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın Ay, İkizler burcunda olacak. Üst solunum yollarımız uyarılıyor. İkizler burcu astrolojide omuzları, kolları, elleri ve ciğerleri temsil eder. Ay bu burçta dolaşırken bu organlarımızı hassaslaştırdığından bu bölgelerimizin sıkıntılarına odaklanabiliriz.
Beslenmede yağ günleri olduğundan, bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Aşırıya kaçmamaya özen göstermeliyiz. Yeni insanlarla tanışmak ve bağlantı kurmak için harika bir gün olacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, hızlı ve fazlasıyla sabırsız olabilirsiniz. Düşüncelerinizde bazı yetersizlikler görülebilir. Dağınıklık ön planda olacağından önemli işlerinizi not almayı unutmamalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde kafa karışıklıklarına dikkat edin. Kendi isteklerinizi iyi belirlemeye çalışın. Sosyal ortamlarda arkadaşlarınızın ve yakın çevrenizin çok kolay etkisi altında kalabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi hayatınızın detayları öne çıkabilir. Daha çok kendi isteklerinize odaklanacaksınız. Kafa karışıklığına hazırlıklı olun. Duyacaklarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli işlerle uğraşmak istemeyebilirsiniz. Kafanız dalgın olacak. Gözden kaçıracağınız ayrıntılar sizi zorlayabilir. Gün içinde olayları çok fazla gözünüzde büyütmeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla vakit geçirmek önem kazanabilir. Sosyal ortamlarınızda yanılgılar ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ketum ve konuşkan yönlerinizi çok iyi dengelemelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda duygusal iniş çıkışlara hazır olun. Partnerinizle göz önünde olacağınız ortamlarda sıkıntılar oluşabilir. Kafa dağınıklığına, kafa karışıklıklarına karşı dikkat etmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önümüzdeki birkaç gün boyunca eğitim veya seyahat işlerinize kanalize olabilirsiniz. Kafanız karışık ve biraz da dağınık olabilir. Önemli ayrıntıları atlamamaya özen gösterin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal konular ve harcamalar öne çıkabilir. Parasal işlerde kafanızı istediğiniz gibi kullanamayabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle olan iletişiminize çok dikkat etmelisiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınız önem kazanmaya başlıyor. Sevdiğiniz insanın hayatına göre kararlar alabilirsiniz. Bugün duygusal olarak sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişimsel konularda kolay dağılabilir veya konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla gün içinde takışmamaya özen gösterin. Sinirlerinize hâkim olun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harcamalarınızda sıkıntılara hazırlıklı olun. Kolay dağılmaya açıksınız. Bazı işlerinizi organize edemiyor olmanız sizin suçunuz değil. Bunu bilerek ilerlemek sizi rahatlatabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenize ve onlarla geçireceğiniz zamana odaklanın. Gün içinde, aile hayatınızda bazı sorunlara açık olabilirsiniz. Mantığınız ve duygularınız arasındaki gelgitleri dengeleyin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.