AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, İkizler burcunda olacak. Üst solunum yollarımız uyarılıyor. İkizler burcu astrolojide omuzları, kolları, elleri ve ciğerleri temsil eder. Ay bu burçta dolaşırken bu organlarımızı hassaslaştırdığından bu bölgelerimizin sıkıntılarına odaklanabiliriz.

Beslenmede yağ günleri olduğundan, bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Aşırıya kaçmamaya özen göstermeliyiz. Yeni insanlarla tanışmak ve bağlantı kurmak için harika bir gün olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, hızlı ve fazlasıyla sabırsız olabilirsiniz. Düşüncelerinizde bazı yetersizlikler görülebilir. Dağınıklık ön planda olacağından önemli işlerinizi not almayı unutmamalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde kafa karışıklıklarına dikkat edin. Kendi isteklerinizi iyi belirlemeye çalışın. Sosyal ortamlarda arkadaşlarınızın ve yakın çevrenizin çok kolay etkisi altında kalabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi hayatınızın detayları öne çıkabilir. Daha çok kendi isteklerinize odaklanacaksınız. Kafa karışıklığına hazırlıklı olun. Duyacaklarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlerle uğraşmak istemeyebilirsiniz. Kafanız dalgın olacak. Gözden kaçıracağınız ayrıntılar sizi zorlayabilir. Gün içinde olayları çok fazla gözünüzde büyütmeyin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla vakit geçirmek önem kazanabilir. Sosyal ortamlarınızda yanılgılar ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ketum ve konuşkan yönlerinizi çok iyi dengelemelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda duygusal iniş çıkışlara hazır olun. Partnerinizle göz önünde olacağınız ortamlarda sıkıntılar oluşabilir. Kafa dağınıklığına, kafa karışıklıklarına karşı dikkat etmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önümüzdeki birkaç gün boyunca eğitim veya seyahat işlerinize kanalize olabilirsiniz. Kafanız karışık ve biraz da dağınık olabilir. Önemli ayrıntıları atlamamaya özen gösterin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal konular ve harcamalar öne çıkabilir. Parasal işlerde kafanızı istediğiniz gibi kullanamayabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle olan iletişiminize çok dikkat etmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınız önem kazanmaya başlıyor. Sevdiğiniz insanın hayatına göre kararlar alabilirsiniz. Bugün duygusal olarak sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel konularda kolay dağılabilir veya konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla gün içinde takışmamaya özen gösterin. Sinirlerinize hâkim olun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınızda sıkıntılara hazırlıklı olun. Kolay dağılmaya açıksınız. Bazı işlerinizi organize edemiyor olmanız sizin suçunuz değil. Bunu bilerek ilerlemek sizi rahatlatabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize ve onlarla geçireceğiniz zamana odaklanın. Gün içinde, aile hayatınızda bazı sorunlara açık olabilirsiniz. Mantığınız ve duygularınız arasındaki gelgitleri dengeleyin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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