AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün Ay, Balık burcunda olacak. Astrolojide Balık burcu ayakları ve ayak parmaklarını temsil eder. O yüzden mümkün olduğunca bu organlarımızı zorlamamaya özen gösterelim. Genel olarak duygusal olacağımız şu birkaç günde partnerimizle vakit geçirmek, insanları anlamak, sevmek, empati kurmak ön plana çıkabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal hayatınız göz önünde olacak. İlişkilerinize dair konuşmalarda bulunacaksınız. Birinin size yol göstermesine ihtiyacınız olabilir, tavsiyelere uyun.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda pişmanlıklar ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla planlar yapacaksınız. Çevrenizdeki olaylar hayatınızı renklendirebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızı rahatlatmak için farklı yöntemlere başvurabilirsiniz. Yaratıcılığa dayalı işlerinizde organize olmak isterken, içsel gerilimler yaşayıp sıkılabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinize karşı biraz daha az baskıcı olmaya çalışın. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda ve değişik insanların yanında vakit geçirmek size çok iyi gelebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aklınız ve gönlünüz sevdiğiniz insanla bir arada olmak isteyecek. Akşam saatlerinde parasal konularla ilgili önemli konuşmalar yapmanız gerekebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda tamamlamanız gereken konular ön planda olacak. Kontrolcü yönlerinizi gevşetip olayları dışarıdan izlemelisiniz. O zaman hayat daha rahat akacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aklınıza takılan konuları ciddi bir platformda insanlarla konuşmak isteyeceksiniz. Para harcamalarınızdan ve yapmak istediklerinizden pişman olmayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız yerlerde güçlü duygularınızı kontrol etmeniz gerekecek. Akşam saatlerinde daha çok eğlenceye ve keyfe vakit ayıracaksınız, tadını çıkarın!

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrabalarınızın sorunları üzerine eğilebilirsiniz. Yapamadığınız işler için pişmanlıklarınızı geride bırakın. Akşam saatlerinde vaktinizi evinize ayırmak isteyeceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Somut şeyler elde etmek istiyorsunuz. Hayata biraz daha olumlu yaklaşmanız gerekiyor. Sosyal ortamlarda parasal konular çok çabuk moralinizi bozabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, başkalarının yardımına koşmaktan ve onlar için fedakârlıklar yapmaktan zevk alacaksınız. Geleceğinize dair güzel konular hayatınızda şekillenmeye başlıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyallik ve paylaşım sizi biraz yormuş gibi görünüyor. Endişelerinizi ve korkularınızı kafanızda büyütmeye meyillisiniz. Bunu aşmak için keyifli insanlara yönelin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

günlük burç yorumları

Hande Kazanova