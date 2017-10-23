AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN gökyüzünde oluşacak Merkür-Neptün olumlu açısıyla, doğru fikir ve düşüncelerle yola çıkabiliriz. Güçlü çalışacak olan hislerimizi, hayatımıza doğru bir şekilde entegre edebiliriz. Yaratıcılığımıza güvenmeli ve önemli işlerimizde mutlaka kreatif yönlerimizi devreye sokmalıyız. Sanatsal görüşmelerimizde ve işlerimizde güzel sonuçlar almaya yatkın olacağız. Diğer insanlarla fikir alışverişlerinde bulunmaya özen gösterelim. Farklı bakış açıları adımlarımızı sağlamlaştıracak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, parasal konularda hislerinize güvenebilirsiniz. Hayatın derin ve mistik yönleri sizi fazlasıyla etkileyebilir. Özellikle yakın çevrenize karşı fedakârlıklarınızı artırabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa işlerinizde arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Çevrenizden göreceğiniz destek sizi rahatlatabilir. İnsanlar ve işleriniz arasında köprü kurabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdan destek göreceksiniz. İş alanlarınızda verimliliğiniz çok yüksek olacak. Yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerinizde daha kolay ve verimli ilerleyebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sanata dayalı işlerinizde alacağınız destek yüksek görünüyor. Öğrenimle ilgili konularda yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle gelecek planları yapabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi sevdiklerinize aktaracaksınız. Ailenize parasal yardımlar yapmak öne çıkabilir. Aile hayatınızda yapmanız gereken düzenlemeler için harekete geçebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insan yapmanız gereken işlerde ve sorumluluklarınızda sizi destekliyor olacak. Bugün, ortaklaşa atılacak şanslı ve yardımsever adımlarınız devrede olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda yaratıcı ve güzel etkileriniz var. Başkalarına yapacağınız yardımlar güzel karşılıklar bulabilir. Satış veya pazarlama işindeyseniz hayal gücünüz iyi çalışacak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Âşık olduğunuz insan kişisel hayatınızdaki kararlarınızda sizi destekleyecek. Kreatif işlerinizde sanatsallığınızı ve yaratıcılığınızı konuşturabilir, çevrenizdekileri etkileyebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiklerinizle beraber yapılacak planlar kafanızı rahatlatabilir. Aileniz sizi birçok konuda destekleyecek. Bugün, her zamankinden daha yardımsever olabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevreniz, üzerinizdeki yoğun iş yükünü almaya gönüllü olabilir. Yakın çevrenizden göreceğiniz ruhsal destekle önemli işlerde yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mütevazı yönleriniz, iş alanlarınızda size yeni açılımlar sunacak. Maddi konularda sezgilerinizle ve yaratıcılığınızla hareket ederek istediğiniz sonuçları alacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızdaki planları rahatlıkla uygulamak için gün boyunca hislerinize güvenin. Medya ve seyahat konularında yaratıcı ve fedakâr yönlerinizle hareket edeceksiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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