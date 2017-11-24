Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (24 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN ve hafta sonu Ay, Kova burcunda dolaşacak. Beslenmede yağ günleri olduğundan, yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebiliriz. Yeni insanlarla tanışmak, kaynaşmak, arkadaşlıklar edinmek, sosyal olmak, kendimizi dışarı atmak, gezmek ve paylaşmak için harika günlerdeyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal hayatınız göz önünde olacak. Birinin size yol göstermesine ihtiyacınız olabilir. İnsanlara vereceğiniz tavsiyeleri kendi hayatınıza uygulamaya bakın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, göz önünde olacağınız yerlerde duygularınız coşabilir. Maddi konularda geleceğiniz adına endişelerinizi kendinize saklayın çünkü abartıyorsunuz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığa dayalı işlerinizde gönlünüzce organize olmak isteyeceksiniz ama bu içsel gerilimlere neden olabilir. Konuşulanları gözünüzde büyütmeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiklerinize karşı biraz daha anlayışlı olmaya çalışın. Farklı ortamlarda olmak size iyi gelebilir. İş hayatınızda kendinizi yetersiz hissetmekten vazgeçmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk ve çocuk alanlarınızdaki hareketlilik sürecek. Akşam saatlerinde parasal konularda konuşmalarınız artabilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, iş hayatınızda tamamlamanız gereken konular ön planda olacak. Aile hayatınızdaki bazı konuşmaları kendinize dert etmemelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mantığınızla hareket ettiğiniz sürece daha az zarar göreceksiniz. Aklınıza takılanları konuşmak isteyeceksiniz. Harcamalarınızdan pişman olmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olacağınız yerlerde güçlü duygularınızı kontrol etmeniz gerekecek. Akşam saatlerinde daha çok eğlenceye vakit ayıracaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapamadığınız işler için pişmanlık hissetmeye son vermelisiniz. Her konuda bir söyleyeceğiniz var ama yerine getirirken zorlanıyorsunuz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda gerçekleşecek parasal konular çok çabuk moralinizi bozabilir. Herkesin sizin söylediklerinizi uygulamasını beklemekten vazgeçin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının yardımına koşmaktan zevk alacaksınız. Geleceğinize dair güzel olaylar şekillenmeye başlıyor. Bazı konularda fazla hassas olabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Endişelerinizi ve korkularınızı kafanızda büyütmeye meyillisiniz. O yüzden keyifli insanlara yönelin. Herkese faydanız var ama kendinize yok gibi gelebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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