BAŞINIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Mars dik açısıyla hırslı, aksiyonu yüksek ve kavgacı bir gün geçirebiliriz. Çabuk tepki vermeye meyilli olacağız. Venüs- Plüton karesiyle ilişkilerimizde kıskanç, sahiplenici ve tutkulu yönler ortaya çıkabilir. Bu etkiye dikkat edelim. Mümkün olduğunca duyarlı gerginlikten kaçınalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hırslı yapınızla toplum önü faaliyetlerde ve iş alanlarınızda gerginliklere açık olabilirsiniz. Enerjinizi kontrol edin. Kazalara veya sakarlıklara karşı dikkatli olun.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde seyahat, eğitim alanlarınızda, dış ortamlarda enerjinizi kontrol etmeye çalışın. Tutkularınız sizi ele geçirirse sürtüşmelere hazırlıklı olun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı girişimlerinizde para engeline toslayabilirsiniz. Sinirinizi ve öfkenizi kontrol edin. Sosyal ortamlarda gergin tavırlarınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda sevdiğinizle bazı sürtüşmeleriniz devrede olabilir. Birbirinizi anlamanız ve idare etmeniz kolay olmayacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda, daha az samimi olduğunuz insanların yanında ve seyahatlerde gergin olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha sakin tutumlar içine girmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda parasal konularda zorlanacaksınız. Gergin yapınızı kontrol etmeniz gerekebilir. Stresli ve riskli işlerden uzak durmaya çalışmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğinizle olan ilişkinize dikkat edin. Şüpheci ve eleştirel tavırlarınız gerilimlere sebep olabilir. Aranızdaki gerginlikler sevginizin önüne geçmesin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim halinde olduğunuz, iş yaptığınız veya iş yaptırdığınız insanlara karşı sert çıkışlarınız olabilir. Şüpheleriniz üzerinizde baskı oluşturabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün etrafınızdakilere, sevdiğinize ve çocuğunuza karşı sinirli olabilirsiniz. Spor yaparken dikkatli olun. Enerjinizi daha yaratıcı alanlara kaydırın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşırı kontrolcülüğünüzle ailenizdeki insanları bunaltmamaya çalışın. Çabuk tepki vermeye meyilli olacaksınız. Evinizdeki

sürtüşmeler ruh halinizi yorabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kolay sinirlenmelere ve tepki vermelere açık olacaksınız. Enerjinizi doğru düzgün kullanamamaktan kaynaklı kaza ihtimaline karşı hazırlıklı olun.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda sinirli ve agresif yapınızla bazı işlerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle parasal konularda bazı gerilimler oluşabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER