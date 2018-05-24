BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Mars olumlu açısıyla, hırslı, gayretli ve şevkli yönlerimiz ön plana çıkabilir. Harekete geçmekten korkmayacak, önemli adımlarımız için işlerimizi kolaylıkla halletmenin yollarını bulacağız. Sağlıklı düşünüp sağlıklı hareket edeceğimiz için fırsatları istediğimiz noktalara çekebiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız aynı anda birkaç işle uğraşmayı seçebilirsiniz. Konuşma ve yazma yeteneğinizle insanlar arasından sıyrılıyorsunuz. Hayal dünyanızın genişliğini, uğraştığınız konu üzerine yoğunlaştırırsanız başarınız kaçınılmaz olacak. Bu sene, oldukça sağlıklı bir yıl olacak. Önemli girişimlerinizde destekleneceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harekete geçirici yapınızı geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde ortaya koyabilirsiniz. Önemli girişimler, kısa vadeli planlar sizi heyecanlandıracak. Kendinizi güçlü ve istekli göreceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, önemli para işlerinizi halledebilirsiniz. Çevrenize güven verebilir, siz de aradığınız güveni görebilirsiniz. Bu hafta istekli olduğunuz konularda kendinizi frenlemeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat ve eğitim planları sizi heyecanlandırabilir. Karşınıza hayal ettiğiniz seçenekler gelebilir ve harekete geçmek isteyebilirsiniz. Hayat, adımlarınızda sizi destekleyecek.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Belki uzun zamandır bir şeyleri değiştirmek istiyordunuz, şimdi tüm bu istediklerinizi yapabileceğinizi göreceksiniz. Bunu görmek sizi ruhen hazır ve çok mutlu hissettirecek.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak adım atmanız gereken işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Planlarınızı iyi yapacak, istikrarla ilerleyeceksiniz. Organizasyon yeteneğiniz bugünlerde çok güçlü çalışacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda hırsınızı ortaya koyacak ve bu yapıcı hırs sayesinde uzun zamandır halletmek istediğiniz konulara el atacaksınız. Önemli işlerinizde kendinizi gösterebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sanatsal işlerinizda aktif ve hareketli olabilirsiniz. Gayretli yapınızla hem özel hayatınızda hem de iş alanlarınızda organize olacaksınız. Uzun soluklu kararlar almak isteyeceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cesur ve atak olacak, başkalarıyla yarışmayı seveceksiniz. Evinizle ilgili düzenlemeler konusunda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Organizasyon gücünüz yüksek çalışacak.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle beraber aldığınız kararları özel yaşantınızda uygulamak isteyebilirsiniz. Planlarınızı hayata geçirirken yakınınızda kim varsa onlardan yardım ve destek alacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda şimdiye kadar yapmak için harekete geçmekte zorlandığınız konuları ele alabilirsiniz. Uzun zamandan sonra işte çözüm sağlayan tavırlar sergileyeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk ve keyif dolu yönlerinizle hayatınızda hızlanmak istediğiniz alanlarda etkili açılımlarınız olabilir. Eğitim, hobiler, spor ve aşk gibi konuları parlatmak için kolları sıvayabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda kendinizi çok güçlü ve hırslı hissedebilirsiniz. Bu durum harekete geçmenizi kolaylaştıracak. Gün içinde enerjinizi daha çok ailenize veya evinize harcayacaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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