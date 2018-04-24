BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün Venüs, İkizler burcuna geçecek. 3 hafta boyunca Venüs’ün İkizler burcundaki seyrinde ilişkilerimizde mantık, sosyallik, iletişim ve hercailik ön planda olabilir. Özel hayatımızda birden fazla seçenek karşımıza gelebilir. İletişim halinde olacağımız, bilgi alabileceğimiz insanlara ilgi duyabiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız, sanatkâr, sevecen, tavizkâr bir insansınız. Yaşamdaki her şeye büyük bir saygıyla yaklaşıyorsunuz. Kendinize olan güveninizi artırmalı, iş hayatınızda gereğinden fazla sorumluluk üstlenmemelisiniz. Bu sene, hızlı ve keyifli bir yıl yaşayabilirsiniz. Parasal sorumluluklarınızı çok iyi hesap etmelisiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

3 hafta boyunca yakın çevrenizle ilişkilerinizi artırmak ön plana çıkacak. Satış, pazarlama ve reklam işleriyle uğraşanlar, aktif enerjileriyle ilişkilerini güzelleştirecek.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda kazanımlarınızı artıracak ilişkiler kurabilirsiniz. Para kazanma isteğiniz artacak. Bir yandan da para harcamaya, gezilere para dökmeye başlayacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal olmak için uğraşacaksınız. Artık silkinme zamanınız geldi. Alışverişler, bakımlar ve kısa yolculuklar gibi sizi şımartacak pek çok şey devreye girmeye başlayacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve iş konularında fedakârlıklarınız olabilir. Gizli saklı işlerden ve ilişkilerden hoşlanabilirsiniz. Başkalarına yardım etme isteğiniz çok yoğun olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamınızda ilişkilerinizi güçlendirmenin yolunu bulacaksınız. Arkadaşlarınızın sorumlulukları veya girişilecek bir grupsal çalışma size kendinizi iyi hissettirtecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyeriniz olumlu etkiler altında olacak. Sorumluluklar iş yükünüzü artırsa da şartları lehinize döndürebilirsiniz. Terfi, zam gibi istekleriniz varsa talep etmenin tam zamanı!

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancı ortaklı işler, seyahatler, hukuk, eğitim, medya ve ticaret alanlarınızda güzelleşmeler yaşayabilirsiniz. Az tanıdığınız insanlarla paylaşımınızı artırabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Banka, kredi, faiz, nafaka, prim ve sigorta konularından fayda ve güzellik görebilirsiniz. Bu dönemde almanız gereken bir kredi veya borç varsa, hiç düşünmeden alabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ilişkilerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz. Ortaklaşa işlerinizde güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız giderek artmaya başlıyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınız güzelleşmeye başlayacak. İlişkilerinizde mantığınızı devreye sokarak, iletişiminizi yükselterek hareket edebilirsiniz. Sağlığınızı gözden geçirmelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda romantizm rüzgârları öne çıkabilir. Becerilerinizi geliştiren her türlü spor faaliyetiyle uğraşmak hoşunuza gidecek. Eğlenceli bir zaman diliminde olacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, ev ve aile hayatınızı etkileyecek. Ailenizle olan paylaşımlarınız artacak. Bu dönemde evinizde olmaktan, misafir ağırlamaktan, evinizi güzelleştirmekten zevk alacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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