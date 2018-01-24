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Hande Kazanova günlük burç yorumları
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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (24 OCAK 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

24.01.2018 - 00:59 | Güncelleme:

AY BİZE NELER FISILDIYOR

BUGÜN gökyüzünde oluşan Merkür-Plüton kavuşumuyla düşüncelerimizde takıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Olaylara tek taraftan bakmamaya çalışalım.

Sert ve net söylemler içine girebilir, ne olursa olsun olayların ve fikirlerin ardındaki gerçeklere ulaşmak isteyebiliriz. Bu hafta düşüncelerimiz ve fikirlerimiz ağır basacağından bir konuya takılıp kalmamaya özen göstermeliyiz. Obsesif davranışlardan uzak durmak da yararımıza olacak. 

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Fikirlerinizi etrafınıza yaymaya ve istediğiniz sonuçları almaya ihtiyacınız olabilir. Önemli işlerinizde olayların derinine inmek isteyebilir, tek bir noktaya takılı kalabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

 Hayata bakış açınızda olayların derinine inmek isteyebilir, duyacaklarınız karşısında çabuk şüpheye düşebilirsiniz. Yabancılarla olan iletişiminizde olaylara tek taraflı bakmayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

 Şüphelerinizi destekleyecek adımlardan kaçının. Bir parasal meselede olayların derinine inebilirsiniz. Kolay inanmayacak, düşündüklerinizi aktarırken tek taraflı olacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

 Sevdiğiniz insanın bazı konuşmalarının altında farklı anlamlar arayabilirsiniz. Sizi ikna etmek kolay olmayabilir. Ortaklı işlerde kafanıza takılan konular üzerine eğilebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

 Kafanız önemli konulara takılı kalabilir. Günlük işlerinizi önemseyeceksiniz. Sağlığınızda kafanızı kurcalayan fikirlerin üstesinden gelmeli, obsesiflikten uzak durmalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

 Aşk hayatınızda kafanıza bazı konuları fazlasıyla takabilirsiniz. Sevdiğinizle bağlantılarınızda derine giden ve çok kolay ikna olmayan yapınızla karşı tarafı zorlayabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU          

 Söylenilenlere hemen inanmamanız, olayların altında başka nedenler aramanız öne çıkabilir. Güçlü ve kendinizi ön plana çıkaran düşünceleriniz çevrenizle anlaşmanızı zorlaştırabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

 Bazı fikirlerinizi ortaya koyarken tek bir noktaya takılmamaya, olayların üzerine gitmemeye çalışın. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde şüpheci tavırlar sergileyebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

 Bugün, özellikle maddi konularda güçlü davranışlar sergileyebilirsiniz. Ticaretle uğraşıyorsanız kolay ikna olmayabilir, olayların ardında başka nedenler arayabilirsiniz. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

 Güçlü ve biraz da yönlendirici iletişiminizle başkaları üstünde hâkimiyet kurmak önem kazanabilir. Etrafınızı kontrol etmek isteyeceksiniz. Takıntılarınız, sorunları karşınıza getirebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

 Geçmişte yaptıklarınız kafanıza takılabilir. Kendinizi değiştirecek ve dönüştürecek önemli bir güce sahipsiniz ama korkularınızla baş etmek pek kolay olmayabilir

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

 Güçlü iletişiminizle çevrenizi yönlendirmek isteyebilirsiniz. Olaylara daha geniş açıdan yaklaşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Gün içinde önemli işlerinizi devreye sokacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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