AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Kemiklerimiz, eklem yerlerimiz, dizlerimiz ve dişlerimiz birkaç gün boyunca hassas olabilir. Bugünlerde kemiklerimiz için bol kalsiyum almayı ihmal etmemeliyiz. Kişisel bakım alanındaysa manikür, pedikür ve epilasyon işlerine girişebiliriz. Genel anlamda iş ortamlarında bulunmak, toplantılar yapmak, işleri planlamak ve organize etmek için uygun günlerde olacağız. Yarım kalan konuları tamamlamak açısından da harika bir süreçteyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olmak veya işlerinizi tamamlamak gibi istekleriniz gün boyunca yüksek çalışacak. Maddi konularda elde edeceğiniz çözümler bugün sizi fazlasıyla rahatlatabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli bir seyahat veya eğitim fırsatı kapınızı çalabilir. Sanatsal işlerinizde olumlu etkiler altındasınız. Fırsatları gözden kaçırmayın. Anlık duygusal tepkilerinizi iyi kontrol edin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi planlarla ilgili olarak, beklenmedik yerlerden destek alacaksınız. İç sesinize güvenmelisiniz. Ailenizle paylaşım içinde olmak, onlardan destek görmek sizi mutlu edebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gerek iş alanlarınızda, gerekse özel hayatınızda dengeyi tutturacaksınız. Ortaklaşa işlerinizde toplum önünde bazı anlaşmazlıklara ve duygusal tepkilere açık olacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapmanız gerekenler adına güzel şanslara sahip olacaksınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin. Aile hayatınızda yapmanız gereken günlük işlerinizi kolay halledeceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli bir seyahat veya proje sizi heyecanlandıracak. Hayatınızla ilgili birçok alanda hemen harekete geçmek isteyebilirsiniz. İçinizdeki şüpheleri bir kenara bırakmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınızda kendinizi güçlü bir şekilde ortaya koyacaksınız. Parasal konularda eliniz bollaşıyor. Bugün, yakın çevrenizden yardım ve destek görmek isteyebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı konularda, sevdiğiniz insanla beraber rahat etkiler altında olacaksınız. İşinizdeki gerginliği ve duygusal sorunları ancak sevdiklerinizle vakit geçirerek aşabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda şanslı etkiler altındasınız. Yaptığınız işlerin somut karşılığını almak size kendinizi güvende hissettirebilir. Kalbinizdeki soru işaretlerinden kurtulmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Girişimlerinizde olumlu etkiler altında olacaksınız. Enerjiniz yüksek olacak ama çabuk yorulmaya açıksınız. Arkadaşlarınız her konuda sizi içten bir şekilde destekleyecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi aile ortamlarınızın güvenli ellerine bırakmak isteseniz bile, iş hayatınız buna izin vermeyebilir. Yakın çevrenizle iletişiminizi sağlam tutmaya özen göstermelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, davetler ve organizasyonlar içinde bulunarak kendinize yeni iş kapıları aralayacaksınız. Önemli dış bağlantılarınızda konuşmalarınız ve görüşmeleriniz giderek hızlanıyor.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

Hande Kazanova