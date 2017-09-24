BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bu hafta başında devreye girecek olan Merkür-Satürn dik açısı nedeniyle devamlı eleştiren ve hep bardağın boş tarafını gören yanlarımızla hareket etme eğiliminde olabiliriz. Belirli bir noktaya takılıp kalmamaya özen gösterelim. İşlerimizde ve görüşmelerimizde birtakım sorunlar ve beklenmedik engeller ortaya çıkabilir. Önemli anlaşmalar ve kritik görüşmeler için bugünü seçmeyelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş seyahatinizde, iş eğitiminizde, dışarıda iş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklarınız etrafınızda olup bitenlere olumsuz bakmanıza neden olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk, eğlence hayatınız için yapacağınız harcamalarda birtakım zorlanmalar söz konusu olabilir. Yine çocuğunuzla olan bağlantınız ve çocuğunuzla olan iletişiminize bu süreçte dikkat etmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta başı ikili ilişkilerde karşı tarafla anlaşmakta biraz zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok ciddi hayal kırıklıkları ve sıkıntılar yaşamak istemiyorsanız iletişiminizde dikkatli olmaya özen gösterin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayat sizi desteklemeyebilir. Sorumluluklarınızla ilgili sıkıcı gelişmeler sinirlerinizi bozabilir. Huzursuz ortamlar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Gece saatlerinde ailevi konulara odaklanacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda anlaşmazlıklara açıksınız. Aşk ve çocuk sorumluluklarınız hayata olumsuz gözlerle bakmanıza neden olabilir. Bazı işlerinizdeki görüşmelerinizde engellere ve sorunlara dikkat.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi ilişkilerde sorumluluklarınızla ilgili endişelerin, gerginliklerin ve huzursuz ortamların devreye girdiğini görebilirsiniz. Bazı konuşmalarınız aile büyükleriniz tarafından onay görmeyebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta başı çevrenizin sorumluluklarıyla baş etmek ve uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bakış açınız biraz dar olabilir, endişeli ve gergin halleriniz ön plana çıkabilir. Olayları çok fazla büyütmeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda sıkışmalar oluşabilir. Sorumluluklarınızla ilgili can sıkıcı gelişmeler karşınıza gelebilir. Sosyal çevrenize karşı parasal konularda kendinizi biraz yetersiz hissetmeniz mümkün.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizi ilgilendiren görüşmelerde sorunlara açıksınız. Sorumluluklarınız size soluk aldırmayabilir, bu da bazı işlerinizde gerginliklere neden olacak. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınızı artırın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancılarla işlerde ve yurtdışı bağlantılı görüşme ve konuşmalarınızda sıkıntılara açıksınız. Özellikle seyahat ediyorsanız bazı noktalarda zorlanabilirsiniz. Olumsuzluklardan uzak durun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa parasal işlerinizde sosyal çevrenizden destek göremeyebilirsiniz. Parasal konularda arkadaşlarınızla girişeceğiniz işlerinizde birtakım aksiliklere, sıkıntı ve sorunlara açıksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa işlerinizde önemli adımlardan kaçının. Ortağınızla bulunacağınız önemli toplantılarda fikir anlaşmazlıkları olabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla sorunlara açıksınız.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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