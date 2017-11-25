Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (25 Kasım 2017)

BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız tatlı, şefkatli, dürüst ve inandırıcı bir insansınız. Teknoloji ve elektronik alanlar ilginizi çekiyor. İnsanlara karşı dürüst yaklaşırken, kendi çevreniz size bu şekilde yaklaşmayabilir. Gözünüz her zaman açık olmalı. Önemli iş anlaşmaları gündeme gelecek.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dış ortamlarda, eğitim, seyahat, medya ve ticaret alanlarınızda değişik bir gün geçirebilirsiniz. Gezmek, dolaşmak, farklı yerleri görmek ve konuşmak ruhunuza iyi gelebilir. Hayatı keyifle karşılaşacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, parasal fikirlerinizin ve planlarınızın hayat yolunda sezgilerinizle desteklendiğini görebilirsiniz. Ruhsal konularda her türlü fikre ve bilgiye açıksınız. Sizi besleyen insanlarla vaktinizi harcayacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda esnek, farklı ve sürprizi fazla bir gün geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber yapacağınız bazı organizasyonlar ilişkilerinizi besleyebilir. Arkadaşlarınızın planlarına sırtınızı dönmeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı ortamlar içinde bulunacak, değişik insanlarla bir arada olmak isteyeceksiniz. Günlük hayatınızın akışında değişik olanı
seveceksiniz. Öğrenmeye açık bir dönemdesiniz. Öğrendiklerinizi çevrenizle de paylaşmalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde kendinizi farklı ortamlara atabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla yapacağınız gezi planları günü keyifli geçirmenize neden olabilir. Sürprizleri sevecek ve alışveriş içinde bulunmaktan mutluluk duyacaksınız
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda veya ev ortamlarınızda farklı bir gün sizi bekliyor. Eviniz için yapacağınız harcamalar esnek olabilir. Misafir ağırlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde değişik düşüncelerden etkileneceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız işten gerekli tatmini sağlayabilirsiniz. İşle ilgili konularda sevindirici haberler alabilirsiniz. Partnerinizle anlaşmanız zor olmayacak. Esnek olacak ve beraber güzel planlar yapacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda sürpriz gelişmeler ve anlaşmalar gündemde olabilir. Siz şartlarınızı esnek tuttukça işlerin daha rahat aktığını görebilirsiniz. Hayattan alacağınız keyif bu hafta sonu çok yüksek olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi eğlenceye kaptırabilirsiniz. Aşk hayatınızda oldukça şanslı ve keyifli olacaksınız. Aktivitelerde ve eğlenceli ortamlarda bulunmak hoşunuza gidebilir. Sevdiklerinize vereceğiniz değerin karşılığını alabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı konularda üzerinizde rehavet olabilir. Alacağınız haberlerle algınızı aile hayatınıza çevirebilirsiniz. Hayata karşı esnek olacak ve fikirlerinizi sevdiklerinizle paylaşmaktan mutluluk duyacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizle yapacağınız ani ve sürpriz planlar keyfinizi yerine getirecek. Bu planlara yakın dostlarınızı, kardeşlerinizi
veya akrabalarınızı da dahil edebilirsiniz. Hayatın rahat akışına kendinizi bırakın, anın tadını çıkarın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanıza göre harcamalar gündeminizde olacak. Elinize beklenmedik bir para geçebilir. Maddi konularda şansınız yüksek. İş alanlarınızda güzel ve esnek görüşmeler oluşabilir. Sevdiklerinizi ihmal etmemelisiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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