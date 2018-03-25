AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, Yengeç burcunda dolaşacak. Bugünlerde, geçmişe duyulan özlem artar, eski konular gündeme gelir. Ailemizi koruma içgüdüsü daha çok ön plana çıkar. Duygusal anlamda fedakârca davranışlarda bulunuruz. Sevgilimizle ya da eşimizle romantik vakitler geçiririz. Ancak moral bozukluğuna ve çevremizdekilere karşı ön yargılı davranmamaya dikkat etmeliyiz. Yemeye, yedirmeye veya sıvı tüketmeye düşkünlüğümüz artabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizi evinizden tamamlamak isteyebilir veya işinizden arta kalan zamanlarda ailenizle ilgilenmeyi tercih edebilirsiniz. Her şeyi kendiniz için yapmayı düşündüğünüz bu dönem sevdiklerinize vakit ayırmak ruhunuza iyi gelebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne iletişiminiz yüksek bir şekilde başlayacaksınız. Başkalarının fikirlerine karşı kendi fikirlerinizi yetersiz bulabilirsiniz. Karşılaştırmalardan kaçının ve olayları gözünüzde büyütmeyin. Bu pazarı yakın çevrenizdeki insanlarla geçirin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızı paylaştığınız kişiyle parasal konularda güç savaşına girmemeye çalışın. Arkadaşlarınız arasında onlar sizin fikirlerinizi, siz de onların fikirlerini önemsemekte zorlanabilirsiniz. Yine de sahip olduklarınızı önemseyeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda karşı tarafın size yapacağı güç gösterileri pek hoşunuza gitmeyebilir. Tamamen kendi isteklerinize odaklanacağınız bugün değişik planlar, aktiviteler gündeme gelebilir. Zorluklardan sıyrılmak isteyeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ağır hareket edecek, düşüncelerinizi dile getirmekte isteksiz olacaksınız. Hızlı bir programınız varsa bugün dikkatli olmalı ve sizi zorlayacak ortamlardan kaçınmalısınız. Kendinize ve ruhunuza gereken özeni göstermeyi unutmayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal çevre ve arkadaş ortamlarınız hareketli ve dinamik olabilir. Bulunacağınız çevrelerde moralinizi çok çabuk aşağıya çekebilirsiniz. Gizli kalması gereken konular açığa çıkabilir, duyacaklarınızı kendinize saklamayı deneyin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarını düşünerek hareket etmeniz bugün önemli konularda ve işbirliklerinde sizi zorlayabilir. Özel yaşantınızda bugün sevdiğiniz insana karşı sabırsız davranışlar sergileyebilirsiniz. Gerilimler size hiç yakışmıyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, iletişim veya eğitime dayalı konular daha fazla ön planda olacak. Bugün gezmek, dolaşmak ve iş konularından uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Duygularınıza söz geçiremediğiniz yerde mantığınızdan destek almalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ortaklaşa para konularınıza odaklanabilirsiniz. Parayla ilgili sorumluluklar kendinizi sınırlanmış hissettirebilir. Kafanıza göre harcama isteğiniz bu aralar yüksek. Özel hayatınızda mantığınızla duygularınız gün içinde çakışacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün koşullar elinizde olmayacak ve gerek günlük hayatınızda, gerekse özel hayatınızda karşı tarafın isteklerine göre davranacaksınız. İlişkinizde kendi isteklerinizi göz ardı etmeyin ve sevdiğinizle daha net bir iletişim içine girin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde biraz isteksiz olabilirsiniz. Geleceğinize umutla bakmalı ve kendi enerjinizi aşağıya çekmemelisiniz. Yapmanız gerekenleri kafanızda büyütmeyin ve bugün sizi rahatlatacak ortamları tercih edin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paraya dayalı işlerinizde bugün risk almamaya ve düşüncesiz davranmamaya özen gösterin. Gün içinde çok çabuk fikir değiştirebilir ve düşüncesizce davranmaya müsait olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sizi keyiflendirebilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız yaratıcı, sanatsal, anlayışlı, dürüst bir insansınız. Sempatikliğiniz ve dürüstlüğünüz yaşamda birçok kapıyı size aralayacak. Güzel sanatlar, halkla ilişkiler, sosyal alanlarda bir iş sizi başarıya götürebilir. Yaratıcılığınızı kullanmalısınız. Bu sene aşk hayatınızda önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. İlişkilerinizi çok zorlamayın.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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