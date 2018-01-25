BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN oluşan Merkür-Jüpiter olumlu açısıyla fikir ve düşüncelerimizde hayat bizi destekleyecek. Şanslı etkiler ve iyimser duygularla hareket edeceğiz.
Gezmek, öğrenmek ve bilgimizi artırmak istediğimiz alanlarda hayat bize gülebilir. Önemli anlaşmalarımız ve toplantılarımız için bugünün enerjisinden faydalanmaya özen gösterelim. Uzun vadeli, geleceğimizi ilgilendiren, son derece önemli adımlar atabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, iş alanlarınızdaki uğraşlarınızın maddi yönden karşılığını alabilirsiniz. Diğer insanlardan göreceğiniz destek, iş ve kariyer hayatınızda sizi yukarılara taşıyabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak hareket etmeniz gereken işlerinizde kendinizi şanslı görebilirsiniz. Özel hayatınızda coşkulu bir iyimserlik devrede olabilir. Sevdiğinizden bir tatil sözü alabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük işlerinizin parasal yönlerini kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Yaptığınız işlerin faydasını görebilir, işinizde karşınıza gelecek olan fırsatlarda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda şansınız ve keyfiniz yüksek olabilir. Sevdiğiniz insan size sözler verebilir ya da siz ona vaatlerde bulunabilirsiniz. Aşk hayatınızda kendinizi iyi hissedeceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizi çabuk halledecek, ailenizdeki insanların sizin sözlerinizin dışına çıkmadıklarını fark edeceksiniz. Özellikle babanızın kardeşleriyle kurduğunuz iyi ilişkiler keyfinizi artırabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızdaki konuşmaları yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşacaksınız. Çocuğunuzla olan iletişiminizi yoluna koyacaksınız. İyimser yönlerinizle hareket edeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda parasal yönden güzel gelişmeler var. Ailenizdeki insanlara yardım edebilir ya da onlardan destek görebilirsiniz. Evle ilgili konularda harekete geçebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı işlerinizde fırsatlar ayağınıza gelebilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla girişeceğiniz konularda keyfiniz yerinde olabilir. Vereceğiniz sözleri abartmamalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geri planda durduğunuz işlerde şansınız yüksek olacak. Yabancılarla yaptığınız işler varsa güzel gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik bir şekilde istediğiniz sonuçları yaratacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan göreceğiniz destek önem kazanıyor. Önemli işlerinizde güzel anlaşmalar ve konuşmalar devreye girebilir. İşten elde edilen gelirlerinizde artış olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız planlar, iş hayatınızda güzel açılımlar sağlayabilir. Beraber çalıştığınız insanlardan güzel destekler alacaksınız. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde şanslı bir gün sizi bekliyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizden göreceğiniz destek yüksek olabilir. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız planlar önem kazanacak ve size fırsatlar yaratacak. Kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.