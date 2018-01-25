BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN oluşan Merkür-Jüpiter olumlu açısıyla fikir ve düşüncelerimizde hayat bizi destekleyecek. Şanslı etkiler ve iyimser duygularla hareket edeceğiz.

Gezmek, öğrenmek ve bilgimizi artırmak istediğimiz alanlarda hayat bize gülebilir. Önemli anlaşmalarımız ve toplantılarımız için bugünün enerjisinden faydalanmaya özen gösterelim. Uzun vadeli, geleceğimizi ilgilendiren, son derece önemli adımlar atabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş alanlarınızdaki uğraşlarınızın maddi yönden karşılığını alabilirsiniz. Diğer insanlardan göreceğiniz destek, iş ve kariyer hayatınızda sizi yukarılara taşıyabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak hareket etmeniz gereken işlerinizde kendinizi şanslı görebilirsiniz. Özel hayatınızda coşkulu bir iyimserlik devrede olabilir. Sevdiğinizden bir tatil sözü alabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizin parasal yönlerini kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Yaptığınız işlerin faydasını görebilir, işinizde karşınıza gelecek olan fırsatlarda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda şansınız ve keyfiniz yüksek olabilir. Sevdiğiniz insan size sözler verebilir ya da siz ona vaatlerde bulunabilirsiniz. Aşk hayatınızda kendinizi iyi hissedeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizi çabuk halledecek, ailenizdeki insanların sizin sözlerinizin dışına çıkmadıklarını fark edeceksiniz. Özellikle babanızın kardeşleriyle kurduğunuz iyi ilişkiler keyfinizi artırabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızdaki konuşmaları yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşacaksınız. Çocuğunuzla olan iletişiminizi yoluna koyacaksınız. İyimser yönlerinizle hareket edeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda parasal yönden güzel gelişmeler var. Ailenizdeki insanlara yardım edebilir ya da onlardan destek görebilirsiniz. Evle ilgili konularda harekete geçebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde fırsatlar ayağınıza gelebilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla girişeceğiniz konularda keyfiniz yerinde olabilir. Vereceğiniz sözleri abartmamalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geri planda durduğunuz işlerde şansınız yüksek olacak. Yabancılarla yaptığınız işler varsa güzel gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik bir şekilde istediğiniz sonuçları yaratacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızdan göreceğiniz destek önem kazanıyor. Önemli işlerinizde güzel anlaşmalar ve konuşmalar devreye girebilir. İşten elde edilen gelirlerinizde artış olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptığınız planlar, iş hayatınızda güzel açılımlar sağlayabilir. Beraber çalıştığınız insanlardan güzel destekler alacaksınız. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde şanslı bir gün sizi bekliyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizden göreceğiniz destek yüksek olabilir. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız planlar önem kazanacak ve size fırsatlar yaratacak. Kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

günlük burç yorumları

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER