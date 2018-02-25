BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN önemli sorumluluklardan kaçmayacağız. Hayatın bizi desteklediğini görebiliriz. Yaratıcı, yardımsever ve anlayışlı konuşmalar devrede olacak. Kadın-erkek ilişkilerinde bazı anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Sürtüşmeler keyfimizi gölgeleyebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre ilişkilerinizde fazla ilgili ve fedakâr adımlarla ilerleyebilirsiniz. Dış ortamlarda çatışmalara ve anlaşmazlıklara dikkat etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, fazla duygusal tavırlar içine girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız planlarda anlaşmazlıklar oluşabilir. Empatiyle hareket edin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızın netliğinden emin olmaya çalışın. Özel ilişkilerinizde karşı tarafla anlaşmak kolay olmayabilir. Değer verdiğiniz insanlara haksızlık etmeyin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızda değişik fikirler olabilir ve siz bu fikirleri insanların hayrına, yararına kullanabilirsiniz. Hayatınız için önemli adımlar atmak isteyeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınızı kontrol altında tutmaya özen göstermelisiniz. Özgüveniniz iyi çalışacak. Bugün, sevdiğiniz insanla anlaşmakta biraz zorlanabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla yapacağınız planlar, atacağınız adımlar önem kazanıyor. Hayal kırıklıkları yaşamamak için gerçekçilikten uzaklaşmamaya çalışın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işleriniz sizi mutlu edebilir. Başkalarına yardım etmekten keyif alacaksınız. Yemeye, içmeye olan düşkünlüğünüzü kontrol etmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda çok yaratıcı adımlar atacaksınız. Maddi konularda sevdiğinizle fikir çatışmalarınız olsa bile hayata keyifle bakmayı bileceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, evinizde misafir ağırlayabilir veya aile büyüklerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla yapacağınız planlar keyfinizi artırabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle yapacağınız kısa vadeli planlar devrede olacak. Özel hayatınızdaki insanı ve sevdiklerinizi yanınızdan ayırmak istemeyebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fedakârlıkların sizi zorlamasına izin vermemek adına olaylara gerçekçi bakın. Beklenmedik yerlerden göreceğiniz destek yüzünüzü güldürebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalbiniz boşsa bir teklif alabilirsiniz. Göz önünde olacağınız ortamlarda tepkilerinizi iyi kontrol edin. Hayal kurmayı, yaratıcı adımları seveceksiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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