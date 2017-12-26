AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Baş ağrıları, migren, sinüs veya beyne kan hücumu etkili olabilir. Protein ağırlıklı beslenmek vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Genel anlamda, duyularımız fazlasıyla hassas olacağından kendimizi gergin hissedebiliriz. Sakarlıklara, düşmelere ve çarpmalara dikkat edelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu aralar seyahat etmeyi seviyorsunuz ve geleceğinize yönelik adımlarınız sizin için önemli. İşlerinizi kendi yöntemlerinizle hallederek yolunuza devam edeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak alıngan ve geçmişe yönelik davranışlar sergileyebilirsiniz. Sezgileriniz iyi çalışacak. İş alanlarınızda bugün tepkilerinizi çok kontrol etmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda güzel gelişmeler içindesiniz. Katılacağınız bir davette veya organizasyonda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Kalbiniz boşsa hoş bir teklif oluşabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık yerlerde işlerinizi çabucak halletmek isteyebilirsiniz. Özel yaşantınızda takıntılı hareket etmeniz de mümkün. Paylaşımlarınızı bugün artırmaya çalışın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İdeallerinize yönelik bir gün yaşayabilirsiniz. Tanımadığınız insanlarla, değişik yerlerde olmak sizi harekete geçiriyor. Bu aralar zihinsel konularla çok meşgulsünüz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aileniz için parasal harcamalarda bulunacaksınız. Maddi konular bu aralar sizi çok çabuk harekete geçiriyor. Aşk hayatınızda takıntılarınızı bir kenara bırakmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınıza ve ilişkilerinize çok önem vereceksiniz. Ev hayatınızdaki bazı konuşmalar kafanıza takılabilir. Olayları çok büyütmemeye özen göstermelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlayamadığınız işler için çevrenizi suçlamaktan vazgeçin ve sağlığınıza gereken özeni gösterin. Yakın çevrenizle yapacağınız konuşmaları gözden geçirin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız hareketlenmeye başlıyor. Eğlenceli yönlerinizi yeniden keşfedebilirsiniz. Keyfinize bu kadar önem vermeniz, çok para harcamanıza neden olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı konuşmalarınızda baskıyı karşı tarafa fazlasıyla hissettireceksiniz. Planlarınızdan ve yapmak istediklerinizden sevdiğiniz insana da bahsetmeniz gerekiyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizle değişik planları devreye sokabilirsiniz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeye çalışmalısınız. Sosyal ortamlardaki işleriniz düşündüğünüzden uzun sürebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize ayıracağınız bir bütçe anlık alışveriş kaçamaklarını gündeme getirebilir. Dış çevrelerde ve iş alanlarınızda kendinizi ve yapacaklarınızı göstereceksiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

günlük burç yorumları

Hande Kazanova

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER