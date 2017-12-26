AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Baş ağrıları, migren, sinüs veya beyne kan hücumu etkili olabilir. Protein ağırlıklı beslenmek vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Genel anlamda, duyularımız fazlasıyla hassas olacağından kendimizi gergin hissedebiliriz. Sakarlıklara, düşmelere ve çarpmalara dikkat edelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar seyahat etmeyi seviyorsunuz ve geleceğinize yönelik adımlarınız sizin için önemli. İşlerinizi kendi yöntemlerinizle hallederek yolunuza devam edeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal olarak alıngan ve geçmişe yönelik davranışlar sergileyebilirsiniz. Sezgileriniz iyi çalışacak. İş alanlarınızda bugün tepkilerinizi çok kontrol etmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda güzel gelişmeler içindesiniz. Katılacağınız bir davette veya organizasyonda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Kalbiniz boşsa hoş bir teklif oluşabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalabalık yerlerde işlerinizi çabucak halletmek isteyebilirsiniz. Özel yaşantınızda takıntılı hareket etmeniz de mümkün. Paylaşımlarınızı bugün artırmaya çalışın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İdeallerinize yönelik bir gün yaşayabilirsiniz. Tanımadığınız insanlarla, değişik yerlerde olmak sizi harekete geçiriyor. Bu aralar zihinsel konularla çok meşgulsünüz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aileniz için parasal harcamalarda bulunacaksınız. Maddi konular bu aralar sizi çok çabuk harekete geçiriyor. Aşk hayatınızda takıntılarınızı bir kenara bırakmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özel hayatınıza ve ilişkilerinize çok önem vereceksiniz. Ev hayatınızdaki bazı konuşmalar kafanıza takılabilir. Olayları çok büyütmemeye özen göstermelisiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tamamlayamadığınız işler için çevrenizi suçlamaktan vazgeçin ve sağlığınıza gereken özeni gösterin. Yakın çevrenizle yapacağınız konuşmaları gözden geçirin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız hareketlenmeye başlıyor. Eğlenceli yönlerinizi yeniden keşfedebilirsiniz. Keyfinize bu kadar önem vermeniz, çok para harcamanıza neden olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı konuşmalarınızda baskıyı karşı tarafa fazlasıyla hissettireceksiniz. Planlarınızdan ve yapmak istediklerinizden sevdiğiniz insana da bahsetmeniz gerekiyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizle değişik planları devreye sokabilirsiniz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeye çalışmalısınız. Sosyal ortamlardaki işleriniz düşündüğünüzden uzun sürebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize ayıracağınız bir bütçe anlık alışveriş kaçamaklarını gündeme getirebilir. Dış çevrelerde ve iş alanlarınızda kendinizi ve yapacaklarınızı göstereceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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