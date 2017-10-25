AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN gökyüzünde oluşacak Güneş-Jüpiter kavuşumuyla sezgilerimiz güçlü çalışacak. Derine inmek istediğimiz konularda, ortak paylaşımlarda veya ortaklı parasal işlerimizde aradığımız şanslar ve fırsatlarla karşılaşabiliriz. Kendimizi her zamankinden daha mutlu ve iyimser hissedebiliriz ama bazı kararsızlıklarımız adım atmamızı zorlaştırabilir. Bu dönemde karşımıza çıkacak olan fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bazı kararsızlıklarımız sonradan üzülmemize yol açabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın en şanslı günündesiniz. Ortak parasal işlerinizde fırsatlar ayağınıza gelebilir. Kararsızlıklarınızla bu fırsatları kaçırabilirsiniz, dikkatli olun! Şansınızı çok iyi kullanmalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda kendinizi şanslı göreceksiniz. İlişkinizi bir üst seviyeye taşıma, popülerliğinizin artması gibi etkiler devrede olacak. Ortaklaşa işlerinizde de şanslı olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızda sizi mutlu edecek önemli bir fırsat karşınıza gelebilir. Yapacağınız işlerde kendinizi şanslı görebilir, günlük hayatınızın ritminin arttığını görebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda bir teklif alabilir veya siz teklifte bulunabilirsiniz. Çocukla ilgili oluşumlar sizi keyiflendirebilir. Şansınızın yüksek olması riskli işlerde yüzünüzü güldürebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizde keyfiniz yüksek olabilir. Yakın çevrenizi işin içine alacak konularda hızlı hareket etmeye özen gösterin. Bir emlak alım-satımı ya da evle ilgili bir şans ayağınıza gelebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle olan bağlantılarınızda şanslı olacaksınız. Karşınıza çıkacak fırsatları çok iyi değerlendirin. Maddi yönden kararsız adımlar atmamaya özen göstermelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda fırsatlar ve şanslar ayağınıza gelebilir. Bu alanlarda rahatlama etkisine sahipsiniz ama kararsızlığınızı kontrol etmeye çalışın. Çok harcama yapmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda güzel bir şans veya fırsat ayağınıza gelebilir. Kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Hâlâ birtakım kararsızlıklarınız var, karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geri plandan yürütülen işlerinizde değişik şanslarla karşılaşabilirsiniz. Önemli işlerinizde planlar yapmak sizi mutlu edebilir. Spiritüel konulara fazlasıyla ilgi duyabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarınızda ve arkadaş çevrenizde çok güzel şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün, ortak parasal konularda da beklenmedik şanslar karşınıza gelebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde çok cazip ve önemli bir teklif alabilirsiniz. İşinizi büyütebilir veya sahip olduklarınız, yapacaklarınız konusunda kendinizi şanslı ve minnet dolu hissedebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişik bir iş fırsatı sizi çok mutlu edebilir. Değişik kültürlerin ve eğitimlerin sizi etkilediğini görebilirsiniz. Dış ortamlarda seçenekleriniz yüksek olacak, tercihlerinizi iyi yapmalısınız.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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