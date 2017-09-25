AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, Yay burcunda olacak. Sırt, siyatik ve varis ağrıları bugünlerde artabilir. Beslenmede protein günleri olduğundan, protein ağırlıklı beslenmek vücudumuza iyi gelecek. Bacak bölgesine yüklenmeden dolaşmamız, gezinmemiz ve sportif faaliyetlerde bulunmamız gerekecek. Fikir alışverişlerinde bulunmak, felsefeyle ilgilenmek, seyahate çıkmak, bilgi ve beceri isteyen işler yapmak için uygun günlerdeyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çeşitli seyahatler söz konusu olabilir. Eğitim alanında da çeşitli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Ortaklaşa yürütülen işlerinizde kendinizi çok şanslı ve hayata karşı esnek hissedeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Banka işlemleri ya da alacak-verecek işleriniz gündeminizde duruyor. Bugün mantığınız ile duygularınız arasında kurmayı istediğiniz dengeyi sağlayabilirsiniz. Doğru adımlar atabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda, sevdiğiniz insana karşı anlayışınız yüksek olacak. Eğlenceli planlar yapabileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Ortaklarla yürüttüğünüz bir işiniz varsa, pozitif gelişmeler olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Meslek yaşamınızda sizi iyi hissettirecek adımlar atabilirsiniz. Aile hayatınızdaysa sorumlulukların yerine getirildiği bir gün olacak. Evde ertelediğiniz ya da yarım bıraktığınız işler devreye girecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevrenizdeki insanlarla yapacağınız kısa vadeli planlar devrede olacak. Aile yaşamında ya da profesyonel hayatta herkesin işine koşturmanız gerekebilir. Yorulabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda mutluluğu yakalayabileceğiniz, ferah bir gün sizi bekliyor. Maddi konularda, gününde halledilmesi gerekenlere odaklı olacaksınız. Parasal işlerinizi ertelememeye gayret edin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık çevrelerde ve büyük organizasyonlarda geçirilebilecek bir gün olacak. Yakın çevrenizdeki insanlarla kısa vadeli planlar yapabilirsiniz. Bu planlar, ufak seyahatleri kapsayabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda hayata geçirmeniz için bekleyen projelere odaklanmak, kârlı sonuçlar getirebilir. Bugün, iş değişimlerine kolay tepki verebilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmeniz gerekebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etrafınızdaki insanlara bağlı kalmadan hareket etme çabasındasınız. Arkadaşlarınızla yapacağınız günlük aktiviteler gününüzü doldurabilir. Bugün, sosyal ortamlarda bolca vakit geçirebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda, yapılması gereken ve bir süredir ertelediğiniz görevleri halletmeniz için uygun olacaksınız. Fazla ön planda olmayabilirsiniz ama olursanız da durumları iyi idare edeceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Grup aktivitelerinin ve renkli organizasyonların içinde bulunabilirsiniz. Geleceğe dair planlarınız için birçok insanla bir arada olmak, iş hayatındaki sorunları kolay atlatmanızı sağlayacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarında rahat davranabilecek, esnek hareket edebileceksiniz. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda, etrafınızdaki insanlardan destek görmek sizin için oldukça kolay olacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN