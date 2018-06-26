BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; sezgi gücü yüksek, duygusal, anlayışlı ama biraz sinirli bir insansınız. Aşırı duygusallığınız özel yaşantınızda problemlere neden olabilir. Arkadaşlarınız sizi seviyorlar ama hiçbir zaman ilişkilerinizde yeteri kadar tatmin olmuyorsunuz. Bu sene, hayatınızı ve yapacaklarınızı tekrar tekrar gözden geçireceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars, sosyal çevre alanınızda gerileyecek. Takım çalışmalarında zorlanabilirsiniz. Bu dönemde birden fazla işle uğraşıyorsanız hayat üzerinize gelebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı kayıplarla karşılaşabilir, iş hayatınızda erkeklerle olan işlerinizde sorunlarla uğraşabilirsiniz. 13 Ağustos’a kadar kariyerinizde büyük adımlardan kaçının.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, yabancılarla girişilecek işler, yurtdışı bağlantılı konular, eğitim, ticaret, hukuk ve medya alanlarında girişim sıkıntılarına açık olacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Miras işlerinizde, nafaka konularında, kredi kullanımında zorlanabilirsiniz. Bu döngüde ağustosun ortalarına kadar önemli bir borcun altına girmemelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars sizin evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklı işler alanınızda gerileyecek. Evliliğinizde sıkıntılara açık olacaksınız. Bu dönemde yeni bir anlaşma yapmamalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş, hizmet alanlarınızda gerileyen Mars, enerjinizde sıkıntı yaratabilir. Bu dönemde yeni bir iş girişiminde, başlangıcında bulunmaktan kaçınmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çocuğunuz varsa onunla olan bağlantılarınıza dikkat edin. Yarım kalmış eski aşklarınız karşınıza gelebilir. Riskli adımlardan kaçınmaya özen göstermelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile alanlarınızda enerjinizi istediğiniz gibi kullanamayabilirsiniz. Geri gitmeye başlayan Mars, ailenizle bazı sürtüşmeler yaşamanıza yol açabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satış, reklam, pazarlama, iletişim, ulaşım ve teknoloji alanlarında sorunlara açık olacaksınız. Büyük harcamalardan, riskli işlerden ve girişimlerden kaçının.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ağustos ortasına kadar Mars size maddi konularda sorun yaşatabilir. Harcamalarınız yüksek olabilir. Başlattığınız işlerden istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ağustos ayının ortalarına kadar önemli adımlar atmamalısınız. İletişimsel işlerinizde beraber hareket ettiğiniz insanlarla bu dönem enerjiniz tutmayabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars, sizin kadersel alanınızda gerileyecek. Enerjinizi ortaya koymakta zorlanacaksınız. Parasal konularda beklenmedik olaylar oluşabilir, dikkatli olmalısınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN