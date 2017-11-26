Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (26 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN öğlen saat 11.03’e kadar Ay kova burcunda olacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Arkadaşlarımızla, çevremizle değişik yerlerde bulunabiliriz. Öğleden sonraysa Ay, balık burcuna geçiyor. Diğer insanlara yapacağımız yardımlarla pazar günümüz renkli geçebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlıklarınız ve sosyal hayatınız göz önünde olacak, özel hayatınıza ve ilişkilerinize dair konuşmalarda bulunacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplum içinde ve kalabalık ortamlarda vakit geçirmek, evinizde dinlenmekten daha önemli olabilir. Sosyalleşmeye ihtiyacınız var.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık yerlerde kendinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Özel hayatınızda bugün bağışlayıcı tavırlarınızla puanları toplayacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama öğleden sonra farklı ortamlarda, değişik insanların yanında olmak size iyi gelebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aklınız sevdiğiniz insanla bir arada olmaktan yana olacak. İlişkinizde baskınlığınızı biraz azaltmalısınız. Parasal konuşmalarınızı artırabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Koşturmanız gereken konu ve olaylar ön planda olacak. Kontrolcü yönlerinizi gevşetmelisiniz. Özel hayatınızda sevdiğinizle vakit geçirebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mantığınızla hareket ettiğiniz müddetçe daha az zarar göreceksiniz. Aklınıza takılanları ciddi bir platformda konuşmak isteyeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizle ilgili öğrenmeniz gereken daha çok şey var. Öncelikle göz önünde olacağınız yerlerde güçlü duygularınızı kontrol etmeniz gerekecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizin sorunları üzerine eğilebilirsiniz. Öğleden sonra vaktinizi evinize ve ailenize ayırmak isteyeceksiniz. Onları ihmal etmeyin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda parasal konular çabuk moralinizi bozsa bile bu pazar arkadaşlarınızla bir arada olmaktan mutluluk duyacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarının yardımına koşmaktan zevk alabilirsiniz. Geleceğinize dair güzel konu ve olaylar hayatınızda şekillenmeye başlıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Endişelerinizi ve korkularınızı kafanızda büyütmeye meyillisiniz. Keyifli insanlara yönelin. Öğleden sonra alacağınız haberler üzerinizde heyecan yaratabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

günlük burç yorumları