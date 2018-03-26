HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAYA Ay, Yengeç burcundayken aile hayatımıza ve güvenlikle ilgili konulara odaklanarak başlıyoruz. Öğleden sonra Ay’ın Aslan burcuna geçmesiyle hayatı daha keyifle algılayabiliriz. Bu hafta bazı işlerimizde zorlanmalar ve sorunlar oluşabilir. Kuracağımız farklı ilişkilerden keyif alabiliriz.

Cumartesi günü oluşan dolunayla beraber biraz gergin ve oldukça hareketli bir hafta içinde olacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu sabah, içinizden geldiği gibi davranma isteğiniz yapmanız gerekenlerle çakışabilir. Öğleden sonraysa daha yumuşak enerjiler altına girecek ve daha keyifli olacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aklınızda birçok plan olabilir ama bunları hayata geçirmekte zorlanabilirsiniz. Öğleden sonra aile hayatınızda huzuru ve güveni deneyimleyebilirsiniz. Bu size iyi gelecek.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizin üzerine eğilebilir, bazı hoşnutsuzluklarınızı çevre ilişkilerinize yansıtabilirsiniz. İşlerinizi aksatmamaya çalışın. Öğleden sonra hızlı ve hareketli planlar sizi bekliyor.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde gerilimli yapınızı iyi idare etmelisiniz. Öğleden sonraysa yeni haftaya yavaştan alışmaya başlayacak, iş hayatınızda yapılması gerekenleri kolay halledeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aldığınız haberler karşısında ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Öğleden sonra şartlar lehinize dönecek. Gezileriniz ve eğitimsel planlarınız için harekete geçebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra kendinizi hayatın akışına bırakmayı başaracak ve sabah düşük olan enerjinizi toparlayacaksınız. Dua, meditasyon ve kendinizle vakit geçirmek size iyi gelebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş hayatınızda ortak hareket etmek kolay olmayabilir. Öğleden sonra sosyal çevrenizdeki insanlarla planlar yapabilirsiniz. Özel hayatınızda esnek olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra kariyer ve iş hayatınızda hızlı ve iş bitirici yönleriniz ortaya çıkabilir. Bu aralar kendinizi başka insanlara adamışsınız gibi görünüyor. Fedakâr tavırlar içindesiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para hesaplarınızı yaparken tavsiyelere kulak asmayabilirsiniz. Öğleden sonra size keyif verecek insanlarla birlikte vakit geçireceksiniz. Hayata olumlu bakmaya çalışın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda karşı tarafı anlamakta biraz zorlanıyorsunuz. Aile hayatınızla ilgili ortak para konuşmaları ve yapılması gerekenler öğleden sonra devrede olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi düzenlerken sinirli etkiler altında olabilirsiniz. Aynı anda birçok konuyla uğraşmanız sıkıntı yaratabilir. Size yardım etmek isteyen insanları geri çevirmeyin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde para işlerinizde gergin olabilirsiniz. Etrafınızda olup biten her şeyi bir tehdit gibi algılayabilirsiniz. Öğleden sonraysa günlük işlerinizle ilgileneceksiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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