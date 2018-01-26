BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN enerjimiz değişiyor. Mars, Yay burcuna geçecek. Az tanıdığımız insanlar, kültürler ve değişik felsefelerle olan mücadelelerimiz artabilir. Özgürlüğümüze fazlasıyla düşkün olacağımız bir dönem bizi bekliyor. Bunun etkisiyle zaman zaman etraflıca düşünmeden ve sonuçlarını kestiremeden hareket edeceğimiz bir sürece gireceğiz. Enerjimizi daha çok seyahat, eğitim, felsefe, dinle ilgili konulara akıtacağız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rahat hareket etmek ve ilgilendiğiniz konulara odaklanmak isteyeceksiniz. Enerjinizi daha çok seyahat, yabancı ortaklı işler ve eğitim gibi konulara akıtacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
2 ay boyunca ortaklaşa gelirler evinizde hareketlenmeler yaşayacaksınız. Bu dönemde tehlikeli aktivitelerden uzak durmalı, acil değilse ameliyat olmaktan kaçınmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiniz varsa enerjinizi hayatınızdaki insana akıtacağınız bir dönem başlıyor. Sevdiğiniz insanla aranızda veya varsa evliliğinizde birtakım tartışmalar ve sürtüşmeler görülebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mars 2 ay boyunca iş, hizmet ve sağlık evinizde hareket edecek. Çalışma koşullarınızda mücadeleleriniz artacak, sağlığınızla ilgili alanlarda enerjinizi harcayacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi daha fazla alana ve özellikle de eğlenceye yaymak isteyeceksiniz. Sevdiğiniz insanla, varsa çocuğunuzla ego savaşlarına ve ufak tefek sürtüşmelere açık olmalısınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ilişkilerinizde, ev hayatınızda enerjinizi harcayacaksınız. Sevdiğiniz insanla, aile bireyleriyle birtakım tartışmalar görülebilir. Evinizin güvenliğini ihmal etmemelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün itibarıyla enerjinizi daha çok yakın çevrenize ve iletişimsel konulara kaydırıyorsunuz. Kısa yolculuklara çıkabilir, kafanızdaki bazı planlarınızı hayata geçirebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Paraya dayalı işlerinizde, kazanımlarınızda ve maddi alanlarda mücadeleleriniz artacak. Mars harcatmayı sevdiğinden gezmeye ve özel hayatınıza dayalı harcamalarınız artabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç aydır üzerinizde hissettiğiniz yorgunluk yerini daha sağlam bir enerjiye bırakacak. Düşünmeden adım atmak, gezmek ve acelecilik hayatınızda ön plana çıkabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda bazı anlaşmazlıklara açık olabilirsiniz. Enerjiniz düşük olacağından ateşli hastalıklara, enfeksiyonel durumlara ve alerjilere karşı çok dikkatli olmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde ve sosyal alanlarınızda mücadeleleriniz artabilir. Grupsal işlerde isteğiniz çok yüksek olacak. Çevrenizin lideri haline gelebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplumsal konularda ve kariyerinizde mücadeleleriniz ve önemli uğraşılarınız ön plana çıkabilir. Kendinizi ispatlamak ve göstermek isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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