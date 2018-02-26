HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya Ay, Yengeç burcundayken ailemiz ve güvenliğimizle ilgili konulara odaklanarak başlıyoruz. Oldukça şanslı bir hafta olacak. Önemli tekliflerle karşılaşabiliriz. Cuma sabaha karşı oluşacak dolunay, Başak burcunda gerçekleşecek. Hayal ettiğimiz işlerin sonuçlarını almak isteyebiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız, meraklı yapınız bazen üstünüze vazife olmayan işlerin peşinde koşmanıza neden oluyor. Her şeye kolay yoldan ulaşma isteğinizin önüne geçmeli, hayatınız için harekete geçmekten korkmamalısınız. Bu sene, hayatınızın kontrolünü elinize alacaksınız. Özel hayatınızda şanslısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duyacağınız bazı şeyler sizi destekleyen bazı kararlar almanıza neden olabilir. Sevdiğiniz insandan duygularınızı gizlemeyin. Yeni insanlarla bir araya gelmek sizi mutlu edebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iletişimle ilgili konular ön planda olacak. Sevdiklerinizle yapacağınız organizasyonlardan keyif alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda çok önemli görüşmeler yapacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Somut işlerin peşinden gitmelisiniz. Parasal konular ön planda olacak. Etrafınızda sıra dışı olaylar cereyan edebilir. Hayatı ilginç bulabilirsiniz ve tadını çıkarabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Vaktinizi ailenizle geçirebilirsiniz. Seçeneklerin fazla olması hangi yöne gitmeniz gerektiği konusunda sizi zorlayabilir. Maddi konularda, yardımlarla sıkıntıları aşacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dinlenmek ve sakin durmak, güzel bir gün geçirmenizi sağlayacak. Alacağınız teklifleri değerlendirebilirsiniz. Özel hayatınızda huzurunuz fazlasıyla yerinde olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle yapılacak planlar ve programlar devreye girecek. Geleceğe dair akıllıca planlar uzun vadede size kazandırabilir. İş hayatınızda güzel gelişmeler olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda sorumluluklarınız üzerinizde yük oluşturabilir. Özel hayatınızda anlaşmazlıklarınızı tepki vererek değil, sakince konuşarak çözmeye gayret etmeniz gerekiyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik planların içerisinde olacaksınız. Sabırsız tutumlar sergileyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle yapacağınız bazı konuşmalar geleceğinizle ilgili endişelerinizi yok edebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para alanlarınıza yoğunlaşacaksınız. Arkadaşlarınızla evinizde yapılacak planlar sizi fazlasıyla mutlu edebilir. Sevdiklerinizle iletişiminizi güçlü tutacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla yapılacak planlar sizi keyiflendirebilir. Düşüncelerinizde çok fazla gelgit yaşıyorsunuz, toparlanmalısınız. Maddi konulardaysa istikrarlı bir yol izliyorsunuz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışma koşullarınıza odaklanacaksınız. Özel hayatınızda bencilliğinizi ve kendinize düşkünlüğünüzü kontrol etmeye çalışın. Kendinize yapacağınız yatırımlar hızlanıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız hareketlenmeye başlayacak. Kafanızı rahatlatmak isteyeceksiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insandan çok güzel teklifler ve büyük bir destek almanız mümkün.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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