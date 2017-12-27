AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Cesur, sabırsız ve kararsız yönlerimiz ortaya çıkabilir. Tartışmalar gereksizken büyüyebilir. İşlerimiz istediğimiz gibi gitmezse kaprisli davranabiliriz. Beklenmedik davranışlarla kazaları hayatımıza çekmemeye çalışalım.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özgür tavırlarınız fazlasıyla devrede olacak. Bazı hareketlerinizle hem bir arada olacağınız insanları hem de özel yaşantınızdaki kişiyi hayrete düşürebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para konularını gözden geçirmeli ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Bu aralar hayatınızın düzgün bir plana ihtiyacı olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinizden geldiği gibi davranmanız etrafınızdakileri şaşırtabilir. Sosyalliğinizle birlikte harcamalarınız da artabilir. Sevdiğiniz insanın düşüncelerine önem verebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalabalık yerlerde değişik davranışlar sergileyebilirsiniz. Hızlı atılacak adımlar keyfinizi yerine getirecek. İş alanlarınızda güzel planlarınız var. Bunları uygulamaya koyun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat veya eğitim alanlarınızda sabırsız etkiler altında olabilirsiniz. Sizi az tanıyan insanları şaşırtmanız mümkün. Eğlenceli yönlerinizi daha çok sergilemelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içindeki harcamalarınız, ailenizdeki insanlarla vardığınız fikir birlikleri doğrultusunda olabilir. Önemli planlara ve uygulamalara ihtiyacınız var gibi görünüyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insan duygusal iniş çıkışlarıyla sizi şaşırtabilir. Yakın çevreniz ve özel yaşantınız arasında kuracağınız iletişimle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sergileyeceğiniz ani davranış değişiklikleri, yakın çevre iletişiminizde bazı sorunlara neden olabilir. Maddi konularda yapılması gerekenleri rahatlıkla halledeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğlence alanlarınızda ve aşk hayatınızda farklı davranışlar ortaya çıkabilir. Aklınıza eseni yapmak istiyorsunuz ama maddi konularda kısıtlı hareket edebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planlarınızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu aralar davranışlarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Hayatınız için bazı planlar yapmalısınız. Hayat sizi buna zorlayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her şeyden çabuk sıkılmanız, arkadaşlarınızla değişik planlar yapmanıza neden olabilir. Bu dönemde hayatı geldiği gibi yaşamalı, akışa karşı koymamalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, biraz düşüncesizce hareket etmeye meyilli olacaksınız. İş alanlarınızda fikirlerinizi net bir şekilde uygulamaya koymanız yapmanız gerekenleri kolaylaştırabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.