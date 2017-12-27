AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Cesur, sabırsız ve kararsız yönlerimiz ortaya çıkabilir. Tartışmalar gereksizken büyüyebilir. İşlerimiz istediğimiz gibi gitmezse kaprisli davranabiliriz. Beklenmedik davranışlarla kazaları hayatımıza çekmemeye çalışalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özgür tavırlarınız fazlasıyla devrede olacak. Bazı hareketlerinizle hem bir arada olacağınız insanları hem de özel yaşantınızdaki kişiyi hayrete düşürebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularını gözden geçirmeli ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Bu aralar hayatınızın düzgün bir plana ihtiyacı olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçinizden geldiği gibi davranmanız etrafınızdakileri şaşırtabilir. Sosyalliğinizle birlikte harcamalarınız da artabilir. Sevdiğiniz insanın düşüncelerine önem verebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık yerlerde değişik davranışlar sergileyebilirsiniz. Hızlı atılacak adımlar keyfinizi yerine getirecek. İş alanlarınızda güzel planlarınız var. Bunları uygulamaya koyun.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat veya eğitim alanlarınızda sabırsız etkiler altında olabilirsiniz. Sizi az tanıyan insanları şaşırtmanız mümkün. Eğlenceli yönlerinizi daha çok sergilemelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içindeki harcamalarınız, ailenizdeki insanlarla vardığınız fikir birlikleri doğrultusunda olabilir. Önemli planlara ve uygulamalara ihtiyacınız var gibi görünüyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insan duygusal iniş çıkışlarıyla sizi şaşırtabilir. Yakın çevreniz ve özel yaşantınız arasında kuracağınız iletişimle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sergileyeceğiniz ani davranış değişiklikleri, yakın çevre iletişiminizde bazı sorunlara neden olabilir. Maddi konularda yapılması gerekenleri rahatlıkla halledeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlence alanlarınızda ve aşk hayatınızda farklı davranışlar ortaya çıkabilir. Aklınıza eseni yapmak istiyorsunuz ama maddi konularda kısıtlı hareket edebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Planlarınızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu aralar davranışlarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Hayatınız için bazı planlar yapmalısınız. Hayat sizi buna zorlayabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Her şeyden çabuk sıkılmanız, arkadaşlarınızla değişik planlar yapmanıza neden olabilir. Bu dönemde hayatı geldiği gibi yaşamalı, akışa karşı koymamalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, biraz düşüncesizce hareket etmeye meyilli olacaksınız. İş alanlarınızda fikirlerinizi net bir şekilde uygulamaya koymanız yapmanız gerekenleri kolaylaştırabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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