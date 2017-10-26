AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN, özellikle sabah ve öğlen saatlerinde hızlı hareket etmemiz gerekebilir. Planlı ve sistemli adımlarla yol almak son derece önemli olacak. Duygusal yönlerimiz ağır basacağından mantığımızın önemli kararlar alırken bizi zorladığını görebiliriz. Öğleden sonra Ay, Kova burcuna geçiyor. Akşam üzeri sosyalleşme isteğimiz artabilir. Arkadaşlarımızla ve yakın çevremizle birlikte geçirilecek güzel vakitler bizi hafta sonuna hazırlayabilir. Sevdiklerimize zaman ayırmak bize iyi gelecek.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Organizasyona yönelik işlerinizde gönüllü olarak iyi işler çıkarıyorsunuz. Bugün, göz önünde olacaksınız. Duygu iniş çıkışlarınız sizi zorlayabilir, bu duruma dikkat etmelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, alışveriş yapma ve sevdiğiniz insanla beraber hareket etme isteğiniz son derece yüksek olacak. Uzak çevrelerde ve değişik ortamlarda biraz anlaşılmaz olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla veya bir arada olacağınız gönül dostlarınızla keyif içerisinde, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Alışveriş ve para harcama etkileriniz çok yüksek olacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapılması gereken işlerinize yoğunlaşmak size keyif verebilir. Gün içinde karşı tarafın istek ve beklentilerine göre hareket edebilirsiniz. Ani tepkilerden uzak durmalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tamamlanması gereken konular ön planda olabilir. Evinizde insanları ağırlayabilir, sevdiklerinize hizmet etmekten keyif alabilirsiniz. Kendinizi oldukça canlı hissedeceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ortamlarınızda vakit harcamak, misafir ağırlamak ve keyif yapmak etkili olabilir. Huzurlu bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Çocuklarınıza vakit ayırmak ön plana çıkacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizde bulunmak ve dinlenmek gibi etkiler öne çıkacak. Aile büyüklerinizle güzel konuşmalar yapabilirsiniz. Keyifli ortamlar ve aktiviteler gün içinde sizi hareketlendirebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda iyi etkiler altındasınız. Sahip olduklarınız ve olacaklarınız sizin için önemli olacak. Yoğun iletişimle güzel program veya organizasyonlarda bulunabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize olan güveniniz, isteğiniz ve şevkiniz bu hafta sonu sizi mutlu edecek. Hayattan istediklerinizi almanız ve güzel sonuçlarla karşılaşmanız, özgüveninizi artırıyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir olaylara temkinle yaklaşırken, bugün hareketli ortamlarda bulunmayı tercih edeceksiniz. Bir araya geleceğiniz insanlara karşı sabırsızlıktan uzak durmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Oldukça aktif birkaç günden sonra, kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı düşünceleriniz fazla yoğun olabilir. Öğleden sonra işlerinizde hız kazanacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalışmasanız bile aklınız hep iş konularında olabilir. Gün içinde, ilgi alanınız arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak. Son dakika ortaya çıkan programlar sizi hareketlendirebilir.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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