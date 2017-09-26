BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün akşam saatlerine kadar Ay, Yay burcunda dolaşıyor. Açık yürekli, inançlı ve umutlu olacağımız bugün bazı konularda kararsızlıklar yaşayabiliriz. Abartılı davranışlar sergileyebilir, her zamankinden daha geveze olabiliriz. Bu konuşkanlık ve diğer enerjiler sayesinde çevremizdeki insanlarla kolayca iletişim kurabiliriz ama hayatın karşımıza getirdiği sorumlulukları pas geçmeyelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, bir seyahatiniz ve iş bağlantınız varsa ortaklaşa çalışmalar devreye girebilir. Harekete geçeceğiniz konularda toplumla ve beraber çalıştığınız insanlarla aynı doğrultuda adımlar atacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularında sorumluluk alan yanlarınızla hareket edeceksiniz. Aşk hayatınızda veya sanatsal işlerinizde istediğiniz adımları atmak kolay olabilir. Zor işlerin altından kalkabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızın detayları hayatınızda daha fazla yer edecek. Aile hayatınıza yönelik birikimlerinize ya da ortak parasal mevzularınıza odaklanabilir ve bu konularda rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanız iş konularına odaklı olacak. İletişim konularında harekete geçeceğiniz alanlarda diğer insanlardan istediğiniz desteği bulacaksınız. Bugün, size zor gelen özel konuları halledebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa dayalı işlerinizde ve iletişime dayalı konularda şanslı görüşmeler devreye girebilir. Birikimleriniz için kolay organize olabilir ve bu konuda ağır işleriniz varsa rahatça halledebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konularda parasal konuşmalarınız hızlanacak. Bir işinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Eğlenceye, riske, aşka veya çocuğa dayalı konularda işlerinizi kolaylıkla halledebileceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle hayatınız adına yapacağınız konuşmalar devreye girebilir. Geri planda durduğunuz işlerinizde enerjiniz yüksek çalışacak. İçinizdeki güçle zorlukların altından kalkmayı bileceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulardaki konuşmalarınız hızlanabilir. Kafanızda yaptığınız bazı planların bu birkaç gün boyunca iyi işlediğine şahit olacaksınız. Grupsal işlerinizde güçlü adımlarla ilerleyeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizden göreceğiniz yardımlar artacak. Kadersel oluşumlar hayatı farklı gözlerle görmenize neden olabilir. Kariyer hayatınızdaysa işlerinizi daha kolay ve etkili bir şekilde halledebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa yapılacak bir işiniz varsa olumlu etkileneceksiniz. Grupsal işler içinde olabilirsiniz. Seyahat ve eğitim alanlarınızda, yabancılarla yapılacak işlerinizde rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde konuşuluyor olacaksınız. Bugün, enerjinizi daha çok ortak parasal meselelerde ve ruhani konularda ortaya koyabilirsiniz. Gücünüzü etkili bir şekilde kullanmaya çalışın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda görüşmelerin devreye gireceği, maddi konularda destek göreceğiniz bir gün olabilir. Özel hayatınız veya ortaklaşa işleriniz için sosyal çevrenizden istediğiniz desteği göreceksiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN