BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Satürn karşıtlığı bizi engelleyen olayları karşımıza getirebilir. Sorunlarla uğraşmakta zorlanabiliriz. Üzerimize düşen sorumluluklardan kaçma isteğimiz diğer insanlarla aramıza mesafe koymamıza neden olabilir. Önemli kişilerden, otoritelerden, kurumlardan, başkalarından yardım almadan ilerlememiz gereken bir gün bizi bekliyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aile hayatınızdaki ilişkilere ve durumlara dikkat edin. Babanızdan veya ailenizde otoriteyi temsil eden kişiden istediğiniz desteği görmeniz zor olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olayları negatif algılayabilir ve düşüncelerinizde desteklenmediğinizi görebilirsiniz. Önemli işlerle uğraşmak size zor gelebilir. Kafanızı dağıtmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda verdiğiniz sözleri tutmak istemeyebilir veya bu konularda isteksiz davranabilirsiniz. Parasal konularda bazı engeller ortaya çıkabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklar size ağır gelebilir. Karşı tarafın sizden az yük taşıdığını, her tür sorunla sizin uğraştığınızı düşünebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızın veya günlük işlerinizin sorumluluğu size ağır gelebilir. Olumsuz bakış açısından sıyrılabilirseniz işlerin çok daha rahat aktığını göreceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki sorumluluklar, sosyal çevrenizdeki itibarınızı ve ilişkilerinizi zorlayabilir. Sevdiğiniz insandan beklediğiniz yardımı alamayabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızın sorumlulukları yüzünden işinizde parlayamadığınızı hatta zorlandığınızı düşünebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde de yükler sizin üzerinize binebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizin sorumluluklarıyla uğraşmak sizi çok önemli işlerinizden alıkoyabilir. Bugün, yükümlülüklerinizin size ağır geldiğini hissedebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal sorumluluklar üstünüze gelebilir. Aile hayatınız için yapacağınız bir yardım ya da ödeme kendinizi yorgun ve mutsuz hissetmenize neden olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanlarla yakın temasta bulunmak istemeyeceksiniz. Yeni oluşumlarda aldığınız yükümlülükler size ağır gelebilir. Olumsuzluktan uzak durmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurtdışı bağlantılı bir işinizin sorumluluğu sizi zorlayabilir. Günlük işlerinizde karşılaşacağınız aksilikleri ve sorunları gözünüzde büyütmekten kaçının.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek sorumluluklarınız ve çevre yükümlülükleriniz özel hayatınızda sorun yaratabilir. Bazı durumlarda kendinizi yorgun ve yalnız hissedebilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN