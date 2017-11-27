Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (27 Kasım 2017)

HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAYA Ay, Balık burcundayken hayalperest etkilerle başlıyoruz. Bugün, ilişkilerimizde ve özel hayatımızda esnek davranmakta biraz zorlanabiliriz. Yarın, fikirlerimizi ve planlarımızı uygulamak adına güçlü etkilerimiz olacak. Önemli sorumluluklar üstlenmekten çekinmemeliyiz. Cuma günü enerjimizi kontrol etmek kolay olmayacak. Pazar günü Merkür, Yay burcunda gerilemeye başlayacak. İkizler burcunda yaşanacak dolunayı da işin içine katarsak, hafta sonunda sıcak günler bizi bekliyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta başı işe, seyahate ve eğitime dayalı konularda hırslı yönleriniz sizi yönlendirebilir. Bazı sorularınızın yanıtlarıyla karşılaşabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız için yapacağınız fedakârlıklara dikkat etmeniz gerekecek. Sevdiğiniz insanın sevgiye yaklaşımları üzerinizde stres yaratabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerinizde önemli sorumluluklarla hareket edeceksiniz. Göz önünde olacağınız yerlerde yaptığınız işlerle kendinizi göstereceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya yabancı ortamlar ve dış alanlarda yapılacak işlerinizle giriş yapacaksınız. İşinizde önemli sorumluluklar alarak ilerleyeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya ödemeler ve banka işlemleriniz ön planda olarak giriş yapacaksınız. Bu alanlarda kafanız karmaşık ve kararsız olabilir. Dikkatli davranın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde kısa vadeli planlar içine girebilir, keyfinizi artırabilirsiniz. Bu hafta ev ve aile hayatınızda önemli sorumluluklar alacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevre ilişkilerinizde sorumluluklarınız yüksek olabilir. İletişim halinde olacağınız insanlara karşı anlayışı elden bırakmayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda ve varsa çocuğunuzla ilgili konularda keyfiniz yüksek olabilir. Paraya dayalı ilişkilerinizde daha planlı şekilde hareket edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize daha fazla vakit ayırmalısınız, o zaman keyfiniz daha yüksek olabilir. İş hayatınızda boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle yapacağınız planlar etkili olabilir. Vereceğiniz kararlarda daha net olmalısınız. Biraz kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda istediğiniz türden gelişmeler yaşanabilir. Sosyal çevrenizdeki işlerinizin sorumluluklarını iyi idare etmeye çalışın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Keyfinize göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda çok önemli konuşmalar ve sorumluluklar söz konusu olacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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