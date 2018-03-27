AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, Aslan burcunda dolaşıyor. Bugünlerde canlı, iyimser, yaratıcı, enerji dolu, keyifli ve verimli oluruz. Çocuklar ve gençlerle vakit geçirmek bize keyif verir. Kuaföre gitmek ve saç kestirmek için uygun günler. Kendimizi ortaya koymamız kolay olacaktır. Aşk, hayatımızın merkezine yerleşebilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız, özgür, idealist, güçlü ve keyifli bir insansınız. Dış dünyaya karşı affedici ve bağışlayıcısınız. Yakınınızdakiler bazen aşırı eleştirilerinizden yoruluyorlar. Kendinize uygun bir evlilik yapacaksınız. Biraz daha sorumluluk sahibi olmayı denemelisiniz. Bu sene, bazı alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınızda ve özel ilişkilerinizde keyfiniz yerinde olabilir. Hareketli yanınızı spora yöneltebilirsiniz. Başardıklarınızı gördükçe kendinize olan inancınız artabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yorgunluklarınız olursa iç enerjinizden güç alın. Aile hayatınız için yapacağınız bazı harcamalar hoşunuza gidebilir. Bu aralar dinlemekten çok konuşmayı seviyorsunuz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı konuları gözden geçirmek için uygun bir gün olacak. Özel hayatınızda bazı tartışmalarınız varsa bugün onları düzeltmek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin size birçok konuda yardımcı olduğunu bilmek hayata güvenle bakmanıza neden oluyor. Bugün, parasal konularda oldukça cömert davranabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli insanlardan duyacaklarınız kafanıza takılabilir. Hemen moralinizi bozmayın. Aktif ve hareketli yaşam tarzınızla kendinizi enerjik hissetmeyi başaracaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güzel seyahat planları yapabilirsiniz. Ortaklı işlerinizde yabancı gruplarla önemli anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Karşınıza güzel seçenekler gelebilir, bunları değerlendirin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konularında başkalarına yardım ettikçe yeni fırsatlar kapınıza gelecek. Sosyal ilişkilerinizde göz kamaştırıyorsunuz. Özel hayatınızda esnekliğiniz ve keyfiniz üzerinizde olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızın gerginliğini bir tek aşk hayatınızla atabilirsiniz. Özel hayatınızda duyacağınız bazı sözleri kafanıza çok takmayın. Parasal konularda etkili davranabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenize karşı yapmak zorunda olacağınız işlerinizi büyük bir yardımseverlik ve istekle hayata geçireceksiniz. Dış ortamlarda, keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki insanlara veya ailenize yardım etmekten mutluluk duyabilirsiniz. Kendinizi birçok alanda geliştirdiğinizi yaşadığınız olaylar sonucunda fark edeceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize parasal konularda yardımınız olabilir. Sevdiğiniz insanla kısa vadeli, günlük planlarınız devrede olabilir. Aynı fikirleri paylaşmasanız bile, duygularınız yoğun olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlar size hayatınızla ilgili konularda yardımcı olacaklar. Onlarla iyi bir iletişim halinde olacaksınız. İş alanlarınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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