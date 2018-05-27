AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve hafta başında Ay, Akrep burcunda dolaşacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. İkili ilişkilerde tutku ön plana çıkabilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmeli, rüyalarımızı es geçmemeliyiz. Ortak parasal konuşmalar, işler birkaç gün gündemimizde olabilir

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız, özel hayatınızda şanslı ve mutlu bir insansınız. Çok fazla göstermediğiniz liderlik yeteneğiniz ve özgün tarafınız sayesinde hayatınız boyunca çok büyük başarılar elde etmeye meyillisiniz. Bu sene, hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Birçok konuda kendinizi şanslı ve huzurlu hissedebilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konuları ve harcamalarınız devrede olacak. Bu alanda önemli değişimlerden kaçınmalısınız. Duygularınızı saklamanız yüzünden çevrenizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz insana odaklanmakta zorlanabilirsiniz çünkü aklınız para konularına takılı olacak. Bu aralar heyecan duyduğunuz alanlara kanalize olmaya ihtiyacınız var.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne büyük bir keyifle ve istekle başlayacaksınız. Çalışmak ve hizmet etmek ön plana çıkacak. Rutin koşturmalarınız devrede olabilir. Kendi istekleriniz için uğraşmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zorlanarak yapacağınız işler yerini keyifli ortamlara bırakacak. Özel hayatınızda güçlü duygular içinde olacaksınız. Kendinizi insanlardan soyutlamamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son derece hızlı ve aktif geçen birkaç günün ardından, bugün enerjinizi özel hayatınıza yöneltmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatından besleneceğiniz bir süreç içindesiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı konular ön planda olabilir. İlişkilerinizde fedakârlık yapmanız gereken bir dönem içindesiniz. İş alanlarınız aktif olsa da biraz kendinize zaman ayırmayı denemelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel yaşantınızda duygularınızı içsel olarak kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Diğer insanların hayatlarına göre yapacağınız işler sizi zorluyor. Biraz da kendinizi düşünün.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi, sorumluluklarınızdan daha fazla seveceksiniz. Sağlığınıza ve düzenli yaşantınıza gereken özeni göstermelisiniz. Para konularından uzak bir gün geçirmeye çalışmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşünceleriniz net olmayacak. Verdiğiniz sözleri yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşanacak gelişmeler planlarınızı değiştirebilir. Bugün, geçmişi anabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Vaktinizi uzun zamandır ihmal ettiğiniz arkadaşlarınıza ayırabilirsiniz. İş hayatınızın ayrıntılarıyla meşgul olduğunuz bu dönemde kalabalık ortamlarda bulunmak sizi korkutabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlenceli ve keyifli bir dönemdesiniz ama aşk hayatınızda bazı konuları gereğinden fazla kafanıza takıyorsunuz. Gün içinde planlarınızda bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizi hallettikten sonra gezilerde bulunabilirsiniz. Ev ve aile hayatınızda yapacağınız harcamalarda kendinizi kontrol edin. Kafanız bazı konularda fazlasıyla karışık olacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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