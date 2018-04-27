AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, Terazi burcunda dolaşıyor. Uyumlu, anlayışlı ve sevgi dolu olabiliriz. Romantik planlar öne çıkabilir. Aynı zamanda hassas olabilir ve daha az güvenilir davranabiliriz. Aşk ve ilişkilere odaklanabiliriz ama zaman zaman kararsızlıklarımız bizi zorlayabilir.

Özellikle bugün sevdiğimiz insanla aynı düşüncede olmayabiliriz. Duygusal güvensizliklerimize ve iniş çıkışlarımıza dikkat etmeliyiz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız, keyifli ortamlara olan düşkünlüğünüz zaman zaman sizi tembelleştirebilir. Hayattaki güzellikleri takdir ediyor ve seviyorsunuz. Ailenize karşı güçlü bağlarınız var. Bu sene, hayatınızda dengeyi sağlayabilirsiniz. Önemli işlerinizin üzerine düşün.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınız veya ortaklı işleriniz üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Hem paranızı hem de duygusal ilişkilerinizi idare etmelisiniz. Anlık tepkilerle değiştireceğiniz planlar sizi sinirli kılabilir. Önemli işleriniz için harekete geçebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş ve çalışma koşullarınız hayatınızın merkezine yerleşecek. İş ortamlarınızda adaletli ve barışçıl etkiler altında olacaksınız. Bu durumun tadını çıkarın. Sağlığınızı ilgilendiren alanlarda dengeyi sağlamaya çalışacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda dengeli ve romantik etkileşimler altında olacaksınız. Yaratıcı ve size keyif verecek aktivitelerle ilgilenebilir, renkli ortamlar içinde bulunabilirsiniz. Öte yandan bugün kontrollü hareket etmek sizin için önemli olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizi ilgilendiren konularda harekete geçerek halledilmesi gerekenler üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Uzun zamandır çok çalışıyorsunuz. Biraz rahatlamak için önümüzdeki birkaç gün boyunca dinlenmek isteyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne iletişimi yüksek bir biçimde başlıyorsunuz. İletişim, satış ve pazarlamaya dayalı işlerinizde ölçülü ve adaletli yapınızla iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Sizi harekete geçirecek her türlü işte bugün fazlasıyla canlı olacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular, kazanımlarınız ve değerleriniz bugün kafanızı meşgul edebilir. Her konuda hep bir mukayese içindesiniz ama vardığınız sonuçlar sizi tatmin etmeyebilir. Duygu iniş çıkışlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, şartlar sizden yana olabilir. Öncelikleriniz kendi hayatınız üzerinde yoğunlaşacak. Kafanıza göre hareket edeceksiniz. Yakın çevrenizde daha önce bir araya geldiğiniz insanlarla yeniden buluşup birlikte vakit geçirebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz sakin ve sessiz bir şekilde hareket etmeyi tercih edeceksiniz. Kafanıza takılanları önce kendi içinizde halletmeli, daha sonra başkalarına danışmalısınız. Maddi konularda temkinle hareket etmek yararınıza olacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlıklarınızın ve sosyal çevrenizin aktif olacağı bir gün geçireceksiniz. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızla bir araya gelebilir veya arkadaşlarınızın bazı işlerini üstlenebilirsiniz. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli toplantılarınız ve görüşmeleriniz varsa, şartları siz belirleyebilirsiniz. Anlaşmacı ve işbirlikçi tavırlarınız, beraber iş yaptığınız insanları etkileyebilir. Her türlü alternatifi düşünmeli ve biraz rahatlamaya çalışmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne düşüncelerinizdeki yoğunluklarla başlayacaksınız. Uzak akrabalarınızdan veya uzakta bulunan dostlarınızdan haber alabilirsiniz. Dengeli yapınızla güzel oluşumların içinde yer alabilirsiniz. Kendinizi ihmal etmeyin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ödemeler dengenizi oturtmaya ve alacak-verecek hesaplarınızı uygun bir şekilde ayarlamaya çalışacaksınız. İşlerinizde doğru yolu zorluyorsunuz ama gözden geçirecekleriniz olabilir. Dikkatli olmanızda yarar var.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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