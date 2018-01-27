AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın Ay, İkizler burcunda olacak. Üst solunum yollarımız uyarılıyor. İkizler burcu medikal astrolojide omuzları, kolları ve elleri temsil eder. Ay, bu burçta dolaşırken bu organlarımızı hassaslaştırdığından özellikle romatizma problemi olanlar dikkat etmeli ve problemli bölgeyi rüzgârdan korumalıdır. Kolektif zaman geçirmek, sosyal olmak, eğlenceli ortamlarda bulunmak, kısa seyahatlere çıkmak, seminerlere ve tanıtımlara katılmak için harekete geçebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, iletişime dayalı alanlarınız aktif olacak. Arkadaşlarınızla kısa vadeli planlar yapabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle olan iletişiminiz 2 gün boyunca devrede olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konulara bakışınız önem kazanıyor. İş ortamlarınızdaki hareketlilik, maddi anlamda size geri dönüşler sağlayabilir. Arkadaş ortamlarınızda kararsızlıklarınız oluşabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç gündür yaşadığınız zorlanmalar ve isteksizlikler geride kalacak. Yapmanız gereken işler konusunda iyi koordine olacaksınız. Kalabalık yerlerde kafa karışıklığına dikkat edin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişi anmak ve bazı karşılaştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. Bu durum sizi biraz yavaşlatabilir. Araştırma isteyen işleriniz için hislerinizi devreye sokmanızda yarar var.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunacağınız sosyal ortamlarda dikkatli olun. Sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla ortak planlar yapacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Para harcamalarınızda gözünüz açık olsun.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha çok çalışmaktan ve göz önünde olmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Özel hayatınızdaki heyecan sizi harekete geçirebilir ama bazı sorunlara da açık olacaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişte tanıdığınız bir insanla, yeni bir iş planı veya görüşmesi içine girebilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda kendinizi daha rahat ortaya koyacaksınız. Keyfiniz giderek artıyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para konularını gözden geçirmenin tam zamanı! Ortaklaşa para alanlarınıza yönelebilirsiniz. Mantığınızla hareket ederek evinizle ilgili konularda karara varabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınıza odaklanabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın isteklerine ve hayatına göre önceliklerinizi belirleyeceksiniz. Yakın çevrenizle keyifli planlar içerisine girebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanız sistemli çalışacak ve aynı anda birçok işi halletmeye çalışacaksınız. Maddi açıdan sıkıntıda değilsiniz. Yakın çevrenizle daha iyi geçinmeye özen göstermelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız öne çıkmaya başlayabilir. Hayata ve olaylara aşkla ve keyifle bakmayı seveceksiniz. Bu durum size gereksiz para harcatabilir, ayağınızı yorganınıza göre uzatın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızın dışında özel hayatınızın detaylarıyla uğraşabilirsiniz. Ruh halinizi güçlendirmeli ve sizin dışınızda gelişen olayları çok fazla kafanıza takmamayı öğrenmelisiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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