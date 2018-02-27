BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde devreye giren Venüs-Plüton olumlu açısıyla ilişkilerimizde sıkıntı yaşadığımız noktaları toparlamamız mümkün hale gelecek. Dönüşüme ve değişime açık olabiliriz ve bu anlamda karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmeliyiz. Gün içinde özel ilişkilerimize her zamankinden daha fazla vakit ayırmamız gerekebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz insanın hayatına göre hareket edebilirsiniz. İş alanlarınızda birçok insandan gizli destek görebilirsiniz. Planlarınız için güçlü insanlardan yardım alacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanıza takılanlar ruhen sizi zorlasa bile, işlerinizi tamamlayacaksınız. Sosyal çevreniz sizi destekleyecek. Daha az tanıdığınız insanlar, yaptığınız işlerde size yardımda bulunacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatın size keyif veren taraflarına odaklanmak isteyeceksiniz. Başkalarından parasal olarak alacağınız destekle, iş alanlarınızda istediğiniz fonları yaratacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aileniz, hayatınızın merkezinde olabilir. Özel hayatınızdaki sorumluluklarınız diğer insanlar tarafından desteklenecek. Ortaklı işlerinizde sağlam ilişkiler devreye girebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim trafiğiniz, dışarıdan alacağınız haberlerle bölünebilir. İş hayatınızda etkili yöntemlerle hareket edecek, parasal konularda istediğiniz şartları sağlayacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda kalıcı ve güzel adımlar atılabilir. Ortaklaşa işlerinizde de bu etkiler altındasınız. Yakın çevrenizdeki insanlar sizi her türlü iş ve ilişki konusunda destekleyecek.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bugün, ailenizdeki insanların sağlığıyla ilgilenmaniz gerekecek. Günlük işleriniz için gereken gücü kendinizde bulacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, geçmişten kalma konular ve olaylar ön planda olabilir. Attığınız önemli adımların gerek özel hayatınızda, gerekse iş alanlarınızda desteklendiğini göreceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınız aktif olacak. Aile hayatınız ve evinizle ilgili konularda beklenmedik destekleriniz olabilir. Maddi olarak kendinizi şanslı ve güvende hissedebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etkili ilişkileriniz devreye girmeye başlıyor. Geleceğe yönelik işleriniz için önemli adımlar atılabilir. Kişiliğinizle insanları etkilemeniz hiç zor olmayacak. Fırsatları değerlendirin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi bulunacağınız ortamlara vermekte zorlanabilirsiniz. Geri planda tuttuğunuz gücünüzü, toplum için harcayabilirsiniz. İlişkilerinizi önemli işleriniz için kullanabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularında yaşayacağınız bazı şeyler canınızı sıkabilir. Bu sizi çok üzmesin zira sosyal çevrenizdeki güçlü ilişkileriniz güzel projeler adına sizi destekleyecek.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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