AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın Ay, Boğa burcunda dolaşıyor. Sağlığımızda üşütme, nezle, öksürük, larenjit, salgı bezi şişmesi, boyun tutulması ve incinmeleri yaşayabiliriz. Dikkatli olalım!
Bu 2 gün boyunca doğayla bütünleşmek hoşumuza gidebilir. Ailemize ve ikili ilişkilerimize vakit ayırmak isteyebiliriz. Keyifli ortamlarda bulunmak için planlar yapabiliriz. Hobilerimizle ilgilenmek, bütçe planlamaları yapmak ve elimizdeki parayı çoğaltmak için harekete geçebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konularda önemli dönüşümler içindesiniz. Kendi isteklerinizi iş yaptığınız insanlara dikte etmeye çalışabilirsiniz. Gücünüzü insanlar için kullanmayı deneyin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinizi ilgilendiren önemli konularda gücünüzü net bir şekilde ortaya koyacaksınız. Yapacağınız işlerde sizi destekleyen insanların varlığında artış söz konusu olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı dönüştürücü olayların, ortaklaşa para alanlarınıza son derece etkili bir şekilde yansıdığına şahit olabilirsiniz. Bugün, bir anlamda gücünüzü bu alanlarda ortaya koyabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda güçlü etkiler içindesiniz. Sevdiğiniz insan kendi gücünü sizin üzerinizde kullanmak isteyebilir. İlişkinizde siz de bu gücü kullanma arzusunda olabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi işinizde etkili bir şekilde gösterebilirsiniz. Karşınıza gelecek bir projede size çok faydası dokunacak bir iş arkadaşıyla yola devam etme gibi etkileriniz yüksek olacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgi konusunda güçlü yönlerinizi ortaya çıkaracağınız bir gün sizi bekliyor. Aile hayatınızda keyfinizi artıracak işlerin peşine düşebilir, eğlenceli programlar yapabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Alacağınız kararlar ve yapacağınız yardımlarla güçlü kişiliğinizi aile büyüklerinize gösterebilirsiniz. Üzerinizde güç sahibi olan bir insandan istediğiniz desteği görebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre iletişiminizde güçlü yönleriniz ön planda olacak. İletişimsel konularda çevrenizi etkilemeyi başaracaksınız. Maddi konularda kendinizi güvene almak isteyebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda etkili bir şekilde kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Zaman zaman baskın fikirlerinizi ve etkili gücünüzü ortaya koymaktan kaynaklı anlaşmazlıklar yaşanabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi dönüştürecek olaylarla karşılaşabilir, bu olayların içinden alnınızın akıyla çıkabilirsiniz. Bir yandan değişmekten, bir yandan da güçlü yapınızı ortaya koymaktan hoşlanacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişe ait bazı konular üzerinizde baskı yaratabilir. Bir yandan da derin konularda kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Sosyal çevrenize daha fazla vakit harcayabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi alanında güçlü olan bir arkadaşınızdan göreceğiniz destekle geleceğiniz için önemli kararlarınız devrede olabilir. Daha çok iş hayatınızın üzerine eğileceğiniz bir gün olacak.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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