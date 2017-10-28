AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün gökyüzünde oluşan Merkür-Plüton olumlu açısıyla düşüncelerimizin derinine inmeyi, araştırma yapmayı seveceğiz. Etkili insanlardan fikirlerimiz için destek görebilir, etkili bir iletişimle işlerimizi kolaylıkla yoluna koyabiliriz. Yine bu cumartesi oluşan Venüs-Plüton dik açısıyla ilişkilerimize dikkat etmek gerekebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda konuların derinine ineceksiniz. Para konularında etkinizi iş alanlarınıza aktarmanız mümkün. Kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insanın üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatlerde sevdiğiniz insanla derin konuşmalar söz konusu. Ortaklı işlerinizde güçlü ve etkin hissedeceksiniz yalnız yapacağınız işlerde, iş seyahatlerinizde bazı sorunlar oluşması muhtemel görünüyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizden göreceğiniz destekle, iş hayatınızda düşüncelerinizi etkili şekilde ortaya koyabilirsiniz. Bir yandan da sevdiğiniz kişiyle birtakım duygusal sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın güçlü etkileriyle, ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla ev ortamlarınızdayken kıskançlık ve baskıyla hareket etmeniz mümkün. Bu da aile ilişkilerinizde sorunlara neden olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev hayatınızda tamamlanması gereken işleriniz için güçlü etkiler altındasınız. Yalnız çalışıyorsanız iş hayatınızda sorunlar ortaya çıkabilir. İş konularında güçlü insanların sizi yönlendirmesi sorunları hafifletecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizle konuşmalar, aşk hayatınıza olumlu yansıyabilir. İletişiminiz yüksek ve olayların derinine inmek isteyeceksiniz. Hafta sonu planları çerçevesinde sevdiğiniz insanla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize yönelik maddi konularda güçlü bir politika izleyebilirsiniz. Aile hayatınızda kıskançlık gibi konulara dikkat edin. Aile hayatınıza göstermeniz gereken ilgi, sizin kendinize ayıracağınız zamandan çalabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminizi planlarınıza göre yönlendireceksiniz. Etrafınızdaki insanları kendi planlarınıza göre yönlendirmeye çalışmanız ters tepebilir. Yine yakın çevre ilişkilerinizde olan olaylar sizi manen etkileyecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal olarak alacağınız haberlerle güçlü hissedeceksiniz. Fikirleriniz için planlar yapabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda parasal konular arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi etkileyebilir. Bir yere ödeme yapacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Organizasyonlarda güçlü yanlarınızı ortaya koyacaksınız. Yine de toplum önünde ilişkilerinizde bazı güç gösterileri sürtüş- meler ve kıskançlıklara da açık olacaksınız. Kışkırtıcı durumlardan uzak durun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer alanlarınızda yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Dış ortamlarda bazı ilişkilerinizde sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Seyahatteyseniz, keyfiniz bozulabilir. Bu hafta sonu ailenize gereken özeni gösterin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güçlü arkadaşlarınızla iletişiminizde iyi etkiler altındasınız. Sosyal ortamlarda parasal konularda bazı sürtüşmeler ve sorunlar da yaşayabilirsiniz. Bu dönemde borç alışverişlerinden uzak durun.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN