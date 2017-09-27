BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün devreye giren Jüpiter- Uranüs karşıtlığıyla değişim yaşayacağımız alanlarda abartılı ve coşkulu davranışlar ortaya çıkabilir. Fırsatlar karşımıza gelirken, çabuk tepki vermeye açık olabiliriz. Karşımıza çıkan engellere vereceğimiz tepkiler yüksek olabilir. Özgürlüğümüz elimizden alınıyormuş ya da engelleniyormuş hissine kapılabiliriz. Gerilimlere ve ilişkilerimizdeki iniş çıkışlara dikkat edelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki değişimler abartılı bir coşkuyla karşınıza gelebilir. Özel hayatınızdaki gelişmeler sizi kolaylıkla harekete geçirebilir. Bugün, karşı tarafa kolay tepki vermeye açık olabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geri plandan yürüttüğünüz işlerinizde gerginlikler oluşabilir. Ruhunuzdaki değişimleri, özgürleşme arzunuzu dengelemeli, karşınıza gelecek olayların iş hayatınızı fazla etkilemesine izin vermemelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, sosyal çevreniz ve özel hayatınız arasındaki dengeyi iyi sağlamalısınız. Arkadaş ortamlarınızdaki hızlı gelişmeleri ve değişimleri özel hayatınıza yansıtmamaya özen gösterin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızdaki değişimler ve toplum içinde yaşanan olaylar, ailenize kolay tepki vermenize neden olabilir. Kendi aileniz ve eşinizin ailesi arasındaki diplomasiyi göz ardı etmemelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özgürlüğünüze düşkün yapınızı özellikle dış ortamlarda ön plana çıkarabilirsiniz. İnsanların söylediklerini yapmak sizin için kolay olmayacak. Fikirlerinizdeki iniş çıkışları kontrol etmeye çalışın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa hareket etmeniz gereken alanlarda beklenmedik durumların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu, abartılı tavırlarla devreye girebilir. Bu süreçte hareketlerinize dikkat etmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özel hayatınızda çok çabuk tepki vermeye meyilli olacaksınız. Üzerinizdeki şans rüzgârı, ilişkilerinizdeki sıkıntılara veya karşınıza gelecek olaylara kolay tepki vermenize yol açabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda veya sağlığınızla ilgili konularda beklenmedik durumlara kolay tepki verebilirsiniz. ‘Bana bir şey olmaz’ tavrıyla hayata meydan okumamaya dikkat edin. Temkinli olmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki insanlarla özel hayatınız arasında kalacaksınız. Sosyal çevre oluşumlarınız, sevdiğiniz insanla takışmanıza ve özgürlüğünüzün kısıtlandığı hissine kapılmanıza neden olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızdaki fırsatlar aile yaşantınızda abartılı davranışlar sergilemenize neden olabilir. Bugün, özellikle eşinizin ailesiyle kendi ailenizin arasındaki dengeyi sağlamaya özen gösterin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok çabuk tepki vermeye açıksınız. Kendinizi geliştireceğiniz alanlarda daha ileri gitmek isterken, yakın çevrenizdeki olaylar buna izin vermeyebilir. İşler giderek hızlanıyor, sakin kalın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Maddi konularda abartılı davranışlardan uzak durun. Ani şanslar oluşabilir. Ortak parasal konularda duygusal çıkışlarınız yüksek olabilir.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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