BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BU sabah saat 06.52’de Oğlak burcunda bir dolunay oluşuyor. İş, ticaret ve ekonomi konuları önem kazanıyor. Aile ve iş ilişkilerimizi dengede tutmaya çalışalım. Satürn’le birleşen Ay sorumluluklarımızla baş etmemiz gerektiğini gösteriyor. Karşılaşacağımız olaylarda gerçekçi davranışlar sergilemeye özen göstermeliyiz.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız kültürlü, dikkatli, ciddi, çekici ve bağımsız bir insansınız. Girişken ve cana yakın tavırlarınızla iş hayatınızda başarıyı kolay yakalayacaksınız. Müzik, sanat ve seyahat sizi rahatlatan konular. Bu sene, duygusal konularda sorumluluklarınızı göz ardı etmeyin. Alınganlıklardan uzak durun.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay, kariyerinizde ve iş hayatınızda önemli duygusal sonuçları karşınıza getirecek. Sorumluluklarınızı göz ardı etmeyin. Aileniz ve iş hayatınız arasında denge sağlamalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, ticaret, medya ve hukuk alanlarınızda stresli olaylar yaşayabilirsiniz. Bu konularda inişli çıkışlı bir grafik sergileyebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir borç veya ödeme işiyle uğraşabilir, gelir-gider durumunuz arasındaki dengeyi sağlamaya çalışabilirsiniz. Partnerinizin sorumluluklarıyla ilgilenmeniz gerekebilir
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda, evliliğinizde veya ortak iş alanlarınızda önemli sorumluluklar alabilirsiniz. Partnerinizin hayatında çok önemli gelişmeler oluşabilir. Taşınmanız gerekebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük hayatınızın ritminde ve sağlığınızda gelgitler yaşayabilirsiniz. Sorumlu yaklaşımlar ve ciddi adımlar gücünüzü rahat ve etkili şekilde kullanmanızı sağlayabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu dolunayda, özellikle aşk hayatınızda önemli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklarla boğuşmak hayattan alacağınız keyfi azaltabilir. Temkinli adımlar atmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay, ailenizle ilgili konulara yönelmenizi sağlayacak. Ev alım-satım gibi işleriniz varsa önemli sonuçlar ve sorumlulukla atılması gereken kararlar karşınıza gelebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki insanların duygusal sorunlarıyla uğraşmak, akrabalarınızın stresiyle mücadele etmek sizi yorabilir. Disiplinli, duygusallıktan uzak ve net bir şekilde yol almalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konulara odaklanacaksınız. Bir para sorumluluğu devreye girebilir. İşlerinizi daha resmi adımlarla, disiplini ve temkini elden bırakmadan halletmeye çalışmalısınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı ilgilendirecek sonuçlar oluşacak. Duygusal kararlar devrede olabilir. Karşı tarafı yapacaklarınız konusunda ikna edebilir veya yapacaklarınızı ona dayatabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Neyin neden olduğunu net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bir olayın içyüzü ortaya çıkabilir ve siz bununla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Depresif etkilerden uzak durun.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir organizasyonun, derneğin veya sosyal çalışmanın sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaş ortamlarınızda konuları sakin bir şekilde ele almalısınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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