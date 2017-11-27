Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (28 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN Merkür-Satürn birleşimiyle işlerimizde kalıcı ve somut sonuçlar elde etmeye yatkın olacağız ama olaylara dar bir açıdan bakabiliriz. Düşüncelerimizde ve fikirlerimizde her zamankinden daha tutucu, disiplinli ve kalıpçı yönlerimiz ortaya çıkabilir. Keskin yapımızla başkalarını eleştirmeye yatkın olacağız. Gökyüzünün kapılarının aralandığı bu hafta pozitif olmaya özen göstermeliyiz. Aradığımız cevaplar karşımıza gelebilir ama bunları en doğru şekilde fark etmek için çalışmalı ve çaba göstermeliyiz.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız zeki, yetenekli ve yaratıcı bir insansınız. Bazı konularda ağır hareket etmeniz bazen ayağınıza kadar gelen şansları tepmenize neden oluyor. Yakınlarınızdan hep destek göreceksiniz. Bu sene çalışarak hayatınıza yeni bir şekil verebilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat, eğitim, medya, hukuk, ticaret alanlarınızda geleceğinizi ilgilendiren sorumluluklarınız artacak. Fazla eleştirel olabilirsiniz. Önemli işlerinizi düzene sokmak için harekete geçmelisiniz. Sorduğunuz soruların cevaplarını alabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal konularda önemli sorumluluklar devreye girebilir. Bir borcun altına girebilirsiniz. Bakış açınızın dar olmamasına özen gösterin ve negatiflikten kaçının. Karşınıza gelecek ortak bir paranın sorumluluğunu üstlenmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizde önemli bir sorumluluk karşınıza gelebilir. Ortaklaşa işlerinizde hayata biraz negatif baksanız bile, verdiğiniz sözleri tutmaya özen göstermelisiniz. Aile hayatınızdaki konularda doğru ve disiplinli yollarla ilerlemeye özen gösterin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük hayatınızın ritminde planlı ve programlı hareket etmelisiniz. Bu süreçte bakış açınızı geniş tutmaya çalışın. Gerçekçilikten uzaklaşmadan, disipline olarak adımlarınızı kolaylıkla atabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi ihmal etmemelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Takım çalışmalarınızda, geleceğe yönelik işlerinizde ve parasal konularda hayata dar bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda, çocuğunuzla olan iletişiminizde ve kreatif işlerde yapacaklarınızı, sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile büyüklerinizle fikir birliği içinde olduğunuz bir konunun önemli bir sorumluluğunu üstleneceksiniz. Ev hayatınızda yapılması gerekenleri ciddiye almanız gerekiyor. Bazı ailevi konuşmalar hayata negatif bakmanıza yol açabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorumlu, ciddi, disiplinli yaklaşımlarla istediğiniz çalışmaların karşılığını göreceksiniz. Çalışmalarınızda her ne kadar zorlansanız bile çok güzel mükafatlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanların sorumluluğu hayatınızda yer edebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa atılacak bir adım yüzünden ya da arkadaşlarınızın sizden yardım istemesi sonucunda onların hayatı için önemli sorumluluklar altına girebilirsiniz. Bugün paranızı kolay harcayamayacak ve dikkatli olmak durumunda kalacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa işlerinizde ve kariyer hayatınızda çok önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Hayat planlarınızda programlanmış olarak atılacak adımlar sizi yukarıya taşıyabilir. Bazı işlerinizde düşündüklerinizin cevapları önünüze gelebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başka insanlar için üstleneceğiniz sorumluluklar hayata karamsar bakmanıza neden olabilir. Hayatın ve günlük akışın sizi bazı konularda zorladığını ve test ettiğini göreceksiniz. İş hayatınızda olayları biraz daha akışa bırakmakta fayda olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki olaylar sizin bakış açınızı da etkileyecek. Takım çalışmalarında verdiğiniz sözleri tutmalı, disiplinle ve tutarlılıkla işlerinizin üzerine eğilmelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli bir işin veya teklifin sorumluluğunu hayatınıza ekleyeceksiniz. Bu süreçte projelere iyi odaklanmalı, iyi konsantrasyonla somut sonuçlar alabileceğinizi bilmelisiniz. Bir süredir aradığınız cevaplar bu hafta karşınıza gelebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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