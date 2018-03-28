BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bu sabah saatlerinde daha esnek ve sevgi dolu bir enerjiyle hareket ederken Ay öğleden sonra akşam saatlerine kadar boşlukta olacak. Önemli işleri başlatmak yerine tamamlanması gereken işlerin üzerine düşmeliyiz. Bugün karşılaşacağımız birtakım engeller karşısında olaylara daha esnek yaklaşmamız gerekiyor.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız, renkli, aktif, gizemli ve esrarengiz işleri seven bir insansınız. Tartışmalara girmek hoşunuza gidiyor çünkü kendinizi ifade etmeyi iyi biliyorsunuz. Aileniz ve çevreniz sizin için çok önemli ve diğer insanları umursamıyor gibisiniz. Bu sene, ailevi konulara daha fazla ilgi göstereceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hobilerinize ve size keyif verecek işlerinize eğilebilir, günlük planlarınızda eğlenceli yönlerinizle hareket edebilirsiniz. Hayata esnek ve rahat bakacak, işlerinizi hızlandıracaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Alacağınız bazı haberler sizi aşağıya çabuk çekse bile kendi iç dengenizi korumayı başaracak, ortak hareket etmeniz gereken konularda duygularınızı öne çıkartacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizden aradığınız desteği bulamamış olsanız bile yapacağınız görüşmelerle kendinizi iyi hissedeceksiniz. Akşam saatlerinde ilginizi aile hayatınıza yönlendirebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda özel hayatınızdan kaynaklı olarak sorunlara açıksınız yine de olayları farklı bir gözle değerlendirmeyi başarırsanız bugünü en iyi şekilde kullanabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanlardan alacağınız güzel haberlerle planlarınızı bugün rahatlıkla hayata geçirebilirsiniz. İş ve sağlıkla ilgili sıkıntı ve sorunlarınızı kafanıza takmayacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gereken her tür işin sorumluluğunu aldınız ve bugün isteklerinize odaklanabilirsiniz. Size sıkıntı veren olayları sadece kendinize odaklanarak aşmaya çalışmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sevdiğinizle birbirinizi anlamakta zorlansanız bile arkadaşlarınızın desteğiyle yüzünüz gülecek. Fakat kendi içinizde olan biteni gözlemlemeye ihtiyacınız var.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli işlerinizin sorumluluklarıyla uğraşmak istemeyeceksiniz. Bu durumda akşam saatlerinde yapacağınız güzel planlar kafanızı rahatlatabilir. Kendinizi çok fazla zorlamayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hayatı oldukça keyifli algılayacaksınız. Önünüzdeki tek engel parasal sorunlara odaklanmanız olacak. Akşam saatlerinde daha sosyal olmak isteyebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konulardaki olumlu gelişmelerle aile hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları daha rahat üzerinizden atacaksınız. Olayları kafanızda çok büyütmemek sizin yararınıza olacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlara karşı bir duvar örebilir ve onlara soğuk davranabilirsiniz. Bunun sebebi ise şu sıralar kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyişiniz olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda esnek olduğunuz müddetçe tamamlanması gereken işleriniz daha hızlı ilerleyecek. İşlerden arta kalan zamanlarda sevdiklerinize vakit ayırabileceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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