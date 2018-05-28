HAFTAYA BAKIŞ
Haftaya Ay, Akrep burcundayken ortak parasal konulara odaklanarak başlıyoruz. Yarın öğleden sonra Yay burcunda dolunay oluşacak. Olayları derinlemesine incelemek önem kazanabilir. Çarşamba gününden sonra Merkür, İkizler burcuna geçecek. İletişimci yönlerimiz ön plana çıkacak. Cuma günü ve hafta sonunda ilişkilerimiz rahatlayacak.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız zeki, uyanık, girişken ve inatçı bir kişiliğe sahipsiniz. Olaylardan ve koşullardan çok çabuk etkileniyorsunuz ve bu da ruh halinize olumsuz şekilde yansıyor. Konuşmalarınızla insanların dikkatini çekiyorsunuz. Bu sene, oldukça etkili bağlantılar kurabilirsiniz. Doğru zamanda, doğru yerde olacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta başı para ve hesap işleriniz devrede olacak. Duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Aile hayatınız huzurlu olacak. Bugün, sevdiklerinizle paylaşımlarınızı artırabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınıza vakit ayıracaksınız. Ortaklaşa işlerinizde iletişiminizi hızlandıracak, önemli konuşmalar yapacaksınız. Başkalarından alacağınız desteğe fazlasıyla ihtiyacınız var.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızda günlük işleriniz devrede olabilir. Maddi konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çevre değişimleri sizi etkiliyor. Sağlığınızda düzenlemeler yapacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla paylaşımlarınızı artırabilirsiniz. Hayata anlayış ve keyifle bakıyorsunuz. kendinizi doğru ifade etmeye ve esnek davranmaya özen göstermeniz gerekiyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda ve evinizde huzurunuz yerinde olabilir. Sevdiklerinizle paylaşımlarınızı artırabilirsiniz. Planlarınızı bir an önce uygulamak istiyorsunuz. Çevreniz sizi destekleyecek.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle iletişiminiz hızlanırken, arkadaşlarınızı da kısa vadeli planlarınıza dahil edebilirsiniz. Bir davet veya organizasyonda keyifli sohbetler ve konuşmalar devrede olacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konulara odaklı bir gün sizi bekliyor. İş alanlarınızda parasal olarak tatmin sağlayacaksınız. Kariyerinizdeki güzel ve etkili konuşmalar yerinizi sağlamlaştırmanızı sağlayabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi rahat ve etkili bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Diğer insanlardan alacağınız tavsiyeler size yardımcı olacak. Her şeyi yük olarak görmeyin ve işlerinizi organize etmeye çalışın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Canınız önemli işlerle uğraşmak istemeyebilir. Rüyalarınız ve sezgileriniz size doğru yolu gösterebilir. Bu hafta başında maddi konularla ve para işlerinizle uğraşabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarınızda ortaklaşa adımlar atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir arada olacak, sevdiğiniz insana anlayışla yaklaşacaksınız. Problemlerinizin üzerine gitmek için harika bir gün.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız çok yoğun bir şekilde başlayabilir. Kendinizi göstererek iş alanlarınızda ilerlemek isteyeceksiniz. İşlerinizde ilk adımı geçtikten sonra kendinizi hemen bırakmayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat ve eğitim alanlarınızda kendinizi göstereceksiniz. Yaratıcılığınız artacak. Özel hayatınızda anlamlı konuşmalar devrede olabilir. Kararsızlığınızı geride bırakmaya çalışmalısınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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