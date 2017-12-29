BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün, gelecek planlarımızla ilgili düşündüklerimizi ve konuştuklarımızı rahatlıkla uygulayabiliriz. Hayatın istediklerimizi karşımıza getirdiğini görebiliriz. Bir yandan da yemeye ve içmeye olan meyilimiz artabilir.
Gün içinde bize keyif veren konu ve olaylara odaklanabilir, bütçemizi gözden geçirmek için kendimize vakit ayırabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda harekete geçmek için önsezilerinizi iyi kullanın. Fikirleriniz ve konuşmalarınız desteklenecek. Maddi konularda abartıdan uzak durmalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınız veya ortaklı işleriniz güzelleşebilir ama bazı konularda ısrarcı ve inatçı davranmamalısınız. Yuvanıza maddi konularda güzel yatırımlarda bulunabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızdaki adımlar sizi mutlu edebilir. Özel hayatınızla ilgili konularda çevrenizle iletişiminiz öne çıkabilir. Hayatınızda olup bitenleri daha net göreceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat planlarınızda her şey istediğiniz gibi akabilir. İş alanlarınızda, fikirleriniz istediklerinizi karşınıza getirebilir. Sosyal çevrenizde çok popüler bir dönemdesiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile hayatınızdaki koşturmalarınız size heyecan verecek. Bugün, özellikle göz önünde olacağınız ortamlarda tepkilerinizi kontrol edin ve fevrilikten kaçının.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel girişimlerinizde, sevdiğiniz insanın desteğini hissedebilirsiniz. Yuvanızla ilgili planlarınız tıkır tıkır işleyebilir. Dış ortamlarda kendinizi özgür hissedeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda yaratıcı ve keyifli etkiler altındasınız. Harekete geçmek istediğiniz konularda şartlar sizi destekliyor. Sosyal çevrenizden de destek göreceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel girişimlerinizde hayat size göz kırparken, özel yaşantınıza daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Maddi konulardaki düşünceleriniz ve planlarınız destekleniyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rahat akan enerjinizle bir sürü işinizi halledebilirsiniz. Geleceğiniz adına kurduğunuz düşler, istediğiniz koşullarla karşınıza gelebilir. Yapılması gerekenleri halletmelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal gücünüzü iyi kullanacak, işlerinizde istediğiniz sonuçları yaratabileceksiniz. Kurduğunuz düşler karşınıza gelebilir. Bu yüzden olumlu olanların üzerinde durun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer koşturmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Sosyal çevrenizde oluşturduğunuz planlar tıkır tıkır işleyebilir. Bugün, sevdiğiniz insandan da destekleriniz olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, önemli girişimlerinizde desteklendiğinizi göreceksiniz. Kariyer ve iş alanlarınızda önemli adımlar devreye girebilir. İstediklerinizi rahatça gerçekleştirebilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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