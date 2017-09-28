KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, iş hayatınızda oldukça aktif olacaksınız. Kararlar alırken güçlü kişiliğinizle hareket edecek, buna destek olarak da etrafınızdakilerden yardım görebileceksiniz. Ufak tefek işleri atlamamaya, minik detayları küçümsememeye özen gösterin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyunca iş yapmak ile başınızı alıp gitmek arasında gidip gelebilirsiniz. Bugün, motivasyonunuz çok yüksek olmayacak. Yoğunluktan başınızı kaşıyacak vakit bulamayabilirsiniz. Sakin olmaya ve kendinize fazla yüklenmemeye gayret edin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harcamalarınızda dengeyi iyi oturtmalısınız. Hesap yaparken sadece kendi fikirlerinize ve isteklerinize göre hareket etmemeye özen gösterin. Özel hayatınızda para harcamaya meyilli olabilirsiniz. Gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmak yararınıza olacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın ilişkileriniz canlılık kazanıyor. Özellikle sevdiğiniz insanla iletişiminiz her zamankinden daha güçlü ve daha etkili olabilir. Aile ortamlarındaysa bazı anlaşmazlıklar yaşama ihtimaliniz yüksek. Kendinizi ifade ederken cümlelerinizi iyice tartın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle yapılan planlar ve yapılması gereken işler çatışabilir. Önceliğinizi hangi alana vereceğinizi belirlemekte zorlanabilirsiniz. İş yaşamınızdaki yoğunluklarınız sebebiyle, aşkı ikinci plana atmamaya özen göstermelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, güven ve tutkuyu aynı anda hissedebilmek isteyebilirsiniz. Bu aralar, harcamalarınız artabileceği için, para alanında son derece dikkatli olmanızda fayda var. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Dekorasyona yönelik harcamalarınız olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiklerinize yardım edebilir ve ihtiyaç duydukları konularda onlara destek sunabilirsiniz. Akrabalarınıza ya da kardeşlerinize olan ilginiz ve düşkünlüğünüz giderek artıyor. Müsrifçe yapılacak harcamalara dikkat etmeli, bütçenizi zora sokmamalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hem uzak hem de yakın çevrenizle iletişim kurma konusunda etkili olacağınız bir gün sizi bekliyor. Pratik yanınıza güvenebilirsiniz. Yarım bıraktığınız, tamamlanmayı bekleyen ya da henüz bir türlü başlayamadığınız birçok işi bugün halledeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda ödeyeceğiniz parayla elinizde tutmanız gereken para arasında kalabilirsiniz. Para akışını yönetebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bugün, doğru yere doğru harcamayı yapabilmek sizin için ön planda olacak. Adımlarınızı dikkatli atın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güçlü kişilik yapınızla, kendi isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı ön planda tutarak adımlar atacağınız bir gün olacak. Bunu yaparken bencil tavırlar sergilemekten kaçının. Kişisel beklentileriniz ile iş alanlarınızda yapmanız gerekenler arasında gidip gelebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilinçaltınıza itilmiş düşünceler ve bastırdığınız duygular gibi halletmek istediğiniz pek çok konu olabilir. Bugün, altıncı hissiniz sizi birçok alanda yönlendirecek. Başkalarından yükselen seslerden çok iç sesinize kulak vererek hareket etmelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize karşı kişiliğinizin etkileyici yönleri devrede olabilir. Onları etkileme gücünüzü fazlasıyla hissedecek ve kullanacaksınız. Zihninizi maddi konularla doldurmayın. Yaratıcılığınızı ön plana çıkarmaya çalışın.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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