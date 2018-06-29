BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN itibarıyla Merkür, Aslan burcuna geçiyor. Birkaç hafta boyunca iletişimimizde ‘ben biliyorum’ tavrı öne çıkabilir. Organize olmamız gereken işlerimizi yoluna koyabilir, idareci tavırlarla hem özel hayatımızda hem de iş alanlarımızda ön plana çıkabiliriz. Aşk, flört, sanatsal işler ve konuşmalar gündemimizde olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, aşk ve çocuk evinizde dolaşmaya başlıyor. Aşk hayatınızda sorunlarınız varsa çözüm bulabilirsiniz. Sanata, spora ve yaratıcılığa dayalı işlerde ön plana çıkacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Emlak alım-satım veya kiralama gibi işlemleriniz için uygun ortamları bulacaksınız. Geçmişten kalma konular aile içinde konuşulmaya ve görüşülmeye başlanacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda rahat hareket edebilirsiniz. Akrabalarınızla ilgilenip sorunlarına çözüm getirebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi anlamda zorlandığınız konular üzerine kafa patlatabilir veya becerilerinizi ortaya koyarak çözüm bulabilirsiniz. Paraya dayalı iş anlaşmaları bu dönemde ortaya çıkabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli konuşma ve anlaşmalar gündeme gelebilir. İfadeniz rahatlayacağından plan ve projelerinizi dillendirebilir ve istediğiniz konularda rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli planlarınız varsa harekete geçmemelisiniz. Arkanızdan konuşan insanların varlığında artış görülebilir. Bu biraz da dikkatsiz hareket etmenizden kaynaklanabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Organizasyona yönelik işlerinizde, sosyal ortamlarda ve davetlerde yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınız artabilir, bu durumun tadını çıkarın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konularında kendinizi rahat ifade edecek, sorunlar karşısında çözümler bulacaksınız. Patronlarınızla olan iletişiminizi geliştirebileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret ve hukuk alanlarınızda iletişiminiz hızlanıyor. Bu dönemde çok önemli iş görüşmeleri ve konuşmaları gündeme gelebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, özellikle ortaklaşa para konularında kafanızın çözüme yönelik çalışmasına neden olacak. Kredi veya borç almak istiyorsanız çekinmeden harekete geçebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkileriniz ve özel yaşamınız giderek hareketleniyor. Yaşadığınız ilişkide, evliliğinizde veya ortaklığınızda birtakım sorunlar varsa, çözüm bulmak için harekete geçebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşiniz konusunda zorlandığınız alanlar varsa becerilerinizi geliştirebilirsiniz. İletişimi seven yanlarınızla ekibinizle uyumlu, güzel işler çıkarabilirsiniz. Cömertliğiniz artacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN