Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (29 Kasım 2017)

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Beyin sistemimiz uyarılıyor. Baş ağrıları, migren, sinüs veya beyne kan hücumu bugünlerde etkili olabilir. Beslenmede protein günleri olduğundan protein ağırlıklı beslenmek vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Genel anlamda, duyularımız fazlasıyla hassas olacağından kendimizi sinirli, huzursuz ve gergin hissedebiliriz. Aceleci davranmamaya ve agresif tutumlardan kaçınmaya çalışalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde yerinizde duramayacak, dolaşıp temiz hava almak isteyeceksiniz. İnsanlara yardım etme arzunuz ön planda olacak. Önemli sorumluluklarınıza yüz çevirmeyin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre alanlarınızda yardımsever tavırlarınızla hareket edebilirsiniz. Bugünlerde hislerinize fazlasıyla önem vereceksiniz. Bu durum tavırlarınıza da yansıyabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz aktif olabilir. Daha önce konuşulan ortaklaşa bir proje gündeme gelebilir. İş hayatınızdaki etkili iletişiminiz, özel hayatınızdaki sorumluluklarınızı artırabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki rekabetçi yönleriniz, sorumluluklarınızın altından daha kolay kalkmanıza yarayabilir. Bugün gerçekleştireceğiniz parasal iş bağlantılarınız sizi çok mutlu edebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılması gereken günlük işlerinizde biraz tembellik oluşabilir. Başkalarına yardım etmek ön plana çıkacak ama kendi işleriniz için aynı duyarlılığı gösteremeyebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi hem işinize hem de kişisel alanlarınıza yaymak, uzun vadeli planlarınızda işinize yarayacak. Sevdiğiniz insana karşı şefkatli ve anlayışlı tavırlarınız ön planda olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınız ve sevdiğiniz insanın hayatının detayları gündeminizde olacak. Aile hayatınızda yapılması gereken işler için harekete geçeceksiniz ama bu sizi sinirlendirmesin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle kuracağınız güçlü bağlar işinize yarayacak. Aşk hayatınızda keyifli ve etkili bir gün sizleri bekliyor. İş hayatınızda son derece güzel oluşumlar altındasınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, hem işinizde hem de özel hayatınızda kafanıza göre hareket edebilirsiniz. Kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda sorumlu ve disiplinli davranmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özgürlük duygunuz yüksek olacağından aile hayatınızda sevdiklerinizle sürtüşmemeye özen gösterin. Gün içinde yakın çevrenizdeki insanlara yardım etmek isteyebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre ve iletişim konuları daha fazla vaktinizi alabilir. Eş, iş ve arkadaş üçgeninde kendinizi çok fazla yormayın. Kafanızdaki planların iş yaptığını görebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yapılacak konuşma ve görüşmeler size para olarak geri dönebilir. Arkadaşlarınıza karşı iyi niyetle hareket etmenize rağmen bazen onları anlamakta zorlanabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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