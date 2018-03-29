BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün oluşan Venüs- Uranüs birleşimiyle parasal konulara ve ilişkimize bakış açımız farklı olabilir. Beklenmedik olaylar yaşayabilir ve sıradışı olandan daha büyük keyif alabiliriz. Bugün devreye giren bir diğer açı Güneş-Satürn karesiyle, sorumluluklarımız bize ağır gelebilir, bazı işlerimizde zorlanmalar yaşayabiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; cesur, aktif, değişken, zaman zaman agresif bir insansınız. Kendi kendinize yeten mizacınızla altından kalkamayacağınız iş yok gibi. İş ve özel hayatınızda baskıya gelemiyorsunuz. Hukuk, sosyal alanlar, askerlik, spor gibi alanlar sizin için ideal. Bu sene, hem kişisel, hem de iş ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ve görüntünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu aralar iş alanında dayatılan sorumluluklar size ağır gelebilir. Desteklenmediğinizi düşünüp farklı kararlar alabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlginç tesadüfler yaşayabilirsiniz. Diğer yandan yüksek eğitim, fikir ve inanç sisteminizin getirdiği bazı sorumluluklar, geleceğiniz için üzerinizde baskı ve yük oluşturabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni tanışacağınız biri farklı davranışlarıyla ilginizi çekebilir. Diğer yandan üstleneceğiniz parasal birtakım sorumluluklar çevrenizle sıkıntı ve sorun yaşamanıza neden olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ani ve beklenmedik olaylar sizi şaşırtabilir. İş ve kariyer alanlarında kendinizi farklı ilişkiler ve davranışlar içinde bulabilirsiniz. Özel ilişkilerinizin sorumlulukları sizi zorlayabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aniden ortaya çıkacak bir eğitim, iş veya seyahat fırsatı sizi mutlu edebilir. Bu aralar günlük hayatınızın sorumlulukları size ağır gelebilir, bir işinizde sıkıntı ve sorun yaşayabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşinizin veya sevgilinizin hayatında parasal olarak beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Diğer yandan aşk, eğlence veya çocuğunuzla ilgili sorumluluklarınız sizi zorlayabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizde beklenmedik sürprizlere açık olmalısınız. Bu yüzden farklı bir gün geçirebilirsiniz. Duygularınız çabuk değişecek. Ailenizle ilgili sıkıntılar üzerinize gelebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanında ani olaylarla karşılaşabilirsiniz. Farklı insanlar size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Hayata dar gözlerle bakıyor olmanız istemeden bazı sorunları karşınıza getirebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizden oldukça farklı karakterde bir insanla tanışabilir veya yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Evliyseniz çocuğunuzla ilgili konularda da heyacan verici gelişmeler yaşayabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizde beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz veya ev alım- satım, kiralama gibi işlerde ani gelişmeler olabilir. Sorumluluklarınızın bu dönem size ağır geldiğini düşüneceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Reklam-pazarlama ve eğitime dayalı işlerinizde kısa vadeli adımlar atabilirsiniz. Yakın çevrenizle beklenmedik birtakım planlar yapabilirsiniz. Olumsuz olmamaya dikkat edin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacak bir fırsat sonucu elinize para geçebilir. Sosyal çevreniz bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Parasal konularda dikkatli olmalısınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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