BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN öğleden sonra Yay burcunda bir dolunay oluşacak. Dolunay, din, felsefe, yüksek öğrenim, eğitim, seyahat, turizm, yabancılarla yapılacak olan işler ve ticarette önemli olayları karşımıza getirebilir. Elimizdeki bilgilerin gerçekliği sorgulanabilir. Dolunay zamanında oluşan Güneş-Satürn olumsuz açısının etkisiyle sorumluluklarımız üzerimizde stres yaratabilir. Gereksiz inatçılıktan kaçınmalı, hayata karşı her zamankinden daha esnek olmalıyız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay, seyahat, eğitim, medya ve hukuk alanlarında önemli sonuçları hayatınıza taşıyabilir. Uzaktaki akrabalarınızdan alacağınız önemli haberler devrede olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaya çıkacak bir borç veya ödeme sizi sıkıştırabilir. Bu dolunayda daha çok parasal konulara odaklanabilirsiniz. Yaşayacağınız olaylar size farklı bir anlayış kazandırabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç gün boyunca özel hayatınızda hassaslıklara açık olabilirsiniz. Kendinize odaklandığınız bu dönemde, partnerinizin hayatındaki olaylar da önem kazanabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir iş seyahati oluşabilir veya iş ve hizmet alanlarınızda bazı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Her şeyi gözünüzde büyütmeyin ve sağlığınıza mutlaka gereken özeni gösterin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çocukla ilgili oluşumlar ve bazı sanatsal işlerinizin karşılığını almak önem kazanabilir. Aşk olgusu öne çıkacak. Daha çok özel hayatınıza odaklanmanız gerekebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer hayatınızı ve aile yaşantınızı dengeye sokmaya çalışmalısınız. Aile büyüklerinizle gerilimlerden uzak durmalısınız. Sorumluluklarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre ilişkileriniz gündeminize yerleşebilir. Hassaslıklara açık olacaksınız. İhmal ettiğiniz insanlarla arayı kapamalı ve yakınınızdaki insanlara daha fazla önem vermelisiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay, parasal konuları hayatınızın merkezine yerleştirebilir. Para hesabınızı iyi yapmalı, dengenizi iyi sağlamalısınız. Aşka ve eğlenceye dayalı harcamalarınız fazla olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay, bazı hayati kararlar almanıza neden olabilir. Özel hayatınızda olup bitenlerle ve partnerinizle uğraşmak durumunda kalacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kontrolünüz dışında gelişecek olaylara karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hesapta olmayan birtakım gelişmeler yaşanabilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın ve yakın çevrenizin sorunları daha fazla önem kazanmaya başlayabilir. Stres yaşamamak için özel hayatınız ve sosyal çevreniz arasında denge kurmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Aile hayatınıza bu kadar çok odaklanmışken, iş hayatınızın da hızlanması, dengeyi çok iyi sağlamanız gerektiğine işaret ediyor.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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